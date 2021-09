El ultimátum de los Gemeliers tras tocar fondo en ‘Secret Story’: «Me voy de aquí»

Si convivir con otra gente ya es complicado en la vida «real», cuando toca hacerlo en un reality las fricciones se intensifican muchísimo más. En el caso de ‘Secret Story: La casa de los secretos‘, el formato de éxito internacional que ha llegado a España de la mano de Mediaset, algunos de los concursantes que más están notando el desafío de la convivencia en sus carnes con Daniel y Jesús Oviedo, más conocidos como los Gemeliers, que han tenido un nuevo roce tras la tensa primera gala.

Jesús Oviedo, apartado de sus compañeros de ‘Secret Story’

Hace tan solo unos días, Daniel y Jesús discutieron con Emmy Russ tras mostrar su disconformidad con el hecho de que la alemana se salvara de la expulsión. Poco después, la situación no ha ido a mejor, ya que de algo tan trivial como una comida ha brotado un nuevo drama. El protagonista de este momento ha sido Jesús que, mientras cocinaba para el resto de compañeros, se ha frustrado ante la actitud de Bigote Arrocet.

El artista, ex de María Teresa Campos, se apropió una de las escasas latas de atún restantes en la despensa, lo cual empujó a Jesús a echarle la bronca. Más tarde, el joven cantante pasó por lo mismo al ver que otros compañeros se adelantaban a la hora de la comida y cogían un paquete salchichas. Dos reveses que se añaden a la tensión ya acumulada sobre Jesús que, superado por la situación, prefirió comer alejado de los demás concursantes, llamando rápidamente la atención de su hermano.

Ni una más

Al ver lo afligido que estaba Jesús, Daniel no tardó en reaccionar de manera vehemente. «Como te vea llorando otra vez por alguien, me voy de aquí«, proclamaba la otra mitad de Gemeliers, que no soportaba ver a su hermano llorando. Ya más calmado, Jesús recibió la visita de Chimo Bayo, que fue quien abrió el paquete de salchichas. «Creo un mal rollo innecesario por tener que dar la cara«, defendía Jesús ante el valenciano, que trataba de enterrar el hacha de guerra.