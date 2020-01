El vestido de Jennifer López o Tom Hanks, estrellas de los memes de los Globos de Oro 2020

La madrugada del 6 de enero, tuvo lugar en Los Ángeles la 77º edición de los Globos de Oro, con Rick Gervais como presentador de la gala. Una cita del mundo televisivo y del cine que dio lugar a múltiples comentarios a través de las redes sociales, donde muchos tiraron de humor para disfrutar de una cita en la que se reunieron numerosos rostros conocidos de la gran y pequeña pantalla.

Una de las celebrities que enseguida llamó la atención de los seguidores de la gala, desde la alfombra roja, fue Jennifer Lopez. La actriz y cantante acudió a la gala de los Globos de Oro con un vestido blanco, verde y dorado, con un enorme lazo en la parte frontal, lo que la convirtió en objetivo de multitud de bromas y memes en las redes. «Cuando olvidas comprar los regalos de Reyes Magos y recuerdas que el mejor regalo eres tú», bromeó una espectadora, compartiendo la imagen de López en la alfombra roja.

Otro de los momentos que ha generado multitud de comentarios ha sido el momento en el que Tom Hanks subió al escenario a recoger el premio honorífico Cecil B. Demille por su trayectoria profesional. El actor lanzó un emotivo discurso que conmovió a muchos tuiteros pero, además, se convirtió en objetivo de bromas por sus curiosas expresiones durante la gala. «Tom Hanks para el premio a meme de la temporada», pedía una seguidora a través de la red social. Un derroche de humor en el que también se vio implicado Baby Yoda, personaje de ‘The Mandalorian‘, con algún que otro «parecido razonable».

Tom Hanks for the award season meme #GoldenGlobes pic.twitter.com/2AUl4VJdCl

Tom Hanks is the only thing worth watching at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/EaYiwtB7h7

— No, uh… (@heeheehoohahaha) 6 de enero de 2020