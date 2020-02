El zasca de Mónica a Andrea en ‘La isla de las tentaciones’: ‘Te sientes traicionada, pero duermes con Óscar’

La noche del jueves 6 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones‘, en la que los participantes acudieron a la última hoguera de la edición antes de reunirse con sus parejas. Durante el encuentro con Mónica Naranjo, todos ellos tuvieron ocasión de escuchar la valoración de los solteros con los que más tiempo habían pasado sus respectivas parejas, momento en el que Andrea Gasca volvió a manifestar su sentimiento de «traición» con respecto al comportamiento de Ismael Nicolás, algo ante lo que Naranjo no dudó en pronunciarse.

Mónica Naranjo, sorprendida ante las palabras de Andrea en ‘La isla de las tentaciones’

«En la anterior hoguera parecías muy tranquila. ¿No te importa realmente lo que haga Ismael?«, observó Mónica, al entablar conversación con Andrea, recordando las últimas imágenes que habían visto de su pareja, en compañía de una soltera con el mismo nombre que ella. «Me decepciona, obviamente. A veces intento no comerme mucho la cabeza, prefiero hacer como que no me molesta tanto, porque lo que quiero es hablar con él y que me lo explique», confesó la participante.

«Pero quieres que te explique, ¿por qué te sientes traicionada?», planteó la presentadora. «Sí, porque veo actitudes suyas que no son normales», respondió Andrea, convencida, ante una sorprendida Mónica, que fue incapaz de evitar mostrar un gesto de duda. «Andrea, permíteme, pero hay algo que no entiendo: te sientes traicionada y quieres que él te dé explicaciones… ¿por un beso? Pero tú duermes con Óscar«, señaló Naranjo, dado que la participante había llegado hasta el final con el soltero y había hecho mucho más que dormir con él.

«Tenemos muchas cosas de las que hablar»

«¿Y te parece bien?», cuestionó Mónica, incrédula. «No, obviamente siempre he dicho que los dos tenemos que darnos explicaciones», respondió Andrea, antes de recordar que «yo he hecho lo que me ha apetecido, pero él también ha hecho sus cosas». «¿Tienes miedo de volver a verlo?», quiso saber la presentadora. «No, tengo ganas de volver a verlo para ver lo que me dice, lo que piensa, cómo se ha sentido también», reconoció Gasca, antes de concluir señalando que «tenemos muchas cosas de las que hablar».