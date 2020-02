Elena se encara con Hugo Sierra en ‘Supervivientes 2020’: ‘Me pidieron que no fuera al parto de mi hija’

La noche del jueves 27 de febrero, ‘Supervivientes 2020‘ emitió en Telecinco su segunda gala, horas después de que los concursantes tuvieron que cambiar de localización a causa de la alerta roja emitida en la zona. A pesar de todo, los participantes acudieron al palafito, donde el programa les mostró distintas imágenes, entre ellas, los comentarios que habían lanzado sobre la reciente relación surgida entre Ivana Icardi y Hugo Sierra, las cuales acabaron desencadenando un enfrentamiento entre el ganador de ‘GH Revolution‘ y Elena Rodríguez, su exsuegra y madre de Adara Molinero.

Elena y Hugo discuten en la Gala 2 de ‘Supervivientes 2020’

En una conversación con José Antonio Avilés, Rodríguez lanzó una dura confesión en la que apuntaba a Sierra. «A mí me pidieron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija», desveló la concursante. Una afirmación que el aludido no dudó en responder en la palapa, rompiendo la tregua con la que ambos habían arrancado el concurso. «Son temas muy delicados y no quiero profundizar, pero lo que ha dicho no es verdad», replicó Sierra.

«Me es indiferente con quién esté o lo que hagan. El aburrimiento te lleva a esos momentos que tenemos», confesó Elena, haciendo referencia a la conversación que mantuvo con Avilés sobre la relación entre Icardi y Sierra. «Lo del parto es verdad. Fuera está mi hija y lo puede corrobar», añadió la concursante, cuando parecía que iba a desviarse del tema, tras lo cual reprochó a Hugo que «no querías ni que estuviera en el hospital». «No mientas. Estás diciendo barbaridades», replicó entonces Sierra, molesto, ante lo que Elena señaló que «me decías que llevaba horas y que me fuera de allí».

«Yo no vivo de apaños»

«Tus ganas eran que yo no estuviera allí. Que eso lo tengo en mi corazón», añadió la concursante, en medio de la disputa. «Tu corazón no me interesa», contraatacó Hugo, quien recordó que «el niño vino de improviso» y aun así «la primera que te enteraste fuiste tú y viniste». Una disputa que concluyó sin que ninguno de los dos se pusiera de acuerdo y que tuvo consecuencias minutos después, cuando Sierra, como dios del concurso, eligió a Elena como la concursante que no participaría en la prueba de la noche y viviría directamente en la playa de los siervos la semana siguiente. «Yo no vivo de apaños. He ganado un concurso sin apañarme con nadie», señaló Hugo, después de reconocer que su decisión procedía de la discusión que habían mantenido, haciendo referencia a los comentarios que Rodríguez había hecho sobre su relación con Ivana.