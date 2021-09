‘Elif’ (3,7%) y ‘El cuerpo del deseo’ (3,8%) se coronan como lo más visto del día

‘Elif’

Las telenovelas de Nova siguen gozando de gran salud y en la jornada del 29 de septiembre se colocan en la cabeza ‘Elif‘, con un 3,7%, y ‘El cuerpo del deseo‘, con un 3,8%. Además, esta cadena de Atresmedia también cuenta en el TOP 10 con tres espacios más, haciéndose con el 50% del ranking: ‘Paramparça’ (2,5%), otro capítulo de ‘El cuerpo del deseo’ (3,8%) y uno de ‘Mar de amores‘ (2,7%). El resto del listado lo completan so series de Energy (‘Scorpion‘ con un 2,9% y ‘NCIS: Los Ángeles‘ con un 2,3%), otras dos de Divinity (‘Love is in the air‘ con un 3,5’ y ‘Ömer: Sueños robados’ con un 2,2%) y ‘Directo Gol’ con un 2,9% en Gol.