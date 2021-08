‘Elif’ (4%) vence la batalla turca por el triunfo frente a ‘Love is in the air’ (4,6%)

Eda y Serkan, en ‘Love is in the air’

Las cadenas temáticas siguen viviendo su particular batalla de ficciones turcas. Durante la jornada del lunes, ‘Elif‘ (4%) se hizo con el triunfo en espectadores frente a ‘Love is in the air‘ (4,6%), que veía la luz en Divinity casi una hora después del final de su competidora. No obstante, las dos siguientes emisiones con mayor número de seguidores fueron para el ‘Cine Western’ (4,5%) de Trece.

Si viajamos a la franja de prime time, la más relevante para los anunciantes, ‘NCIS: Los Ángeles‘ (2,7%) es la oferta que más gusta. Tiempo antes, Nova volvía a destacar con la ficción otomana ‘El secreto de Feriha‘ (3,2%). El último puesto del ranking fue para ‘Ömer: sueños robados’ (2,6%) en el canal femenino de Mediaset España. FDF, cadena que lidera, únicamente cuela en este top 10 un capítulo de ‘La que se avecina‘ (3,2%).