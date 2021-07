‘Elif’ anota un 3,4% y recupera el puesto de emisión más vista en Nova

Escena de ‘Elif’

Tras varios días de sorpresas, Nova volvía a recuperar el primer puesto del ranking de lo más visto entre las temáticas, y lo hacía gracias a ‘Elif‘. La ficción turca lograba contar con el mayor número de espectadores, anotando un 3,4%. El segundo puesto era para otra opción turca: ‘Love is in the air‘, que continuó ofreciendo buenos datos en la tarde de Divinity y anotó un 4%. Los Juegos Olímpicos también tuvieron cabida y completaron el palmarés con la emisión de la gimnasia artística en Teledeporte, que logró reunir al 3% de la audiencia.