Emmy Russ, quinta expulsada de ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su quinta gala en Telecinco en la noche del jueves 14 de octubre, de la mano de Jorge Javier Vázquez, a la que José Antonio Canales Rivera y Emmy Russ llegaban como nominados tras la salvación de Luca Onestini y Cristina Porta dos días antes. Un duelo final entre ambos concursantes, en manos de la audiencia, que se resolvió con la expulsión definitiva de Russ.

Canales Rivera y Emmy Russ, antes de conocer la expulsión de la segunda en ‘Secret Story’

La noche arrancó con los votos de la audiencia repartidos en un 45,8% y un 54,2%, porcentajes que pudo ver en primer lugar Canales Rivera, en el Cubo. «Están cambiando muchísimo», observó el gaditano, quien reconoció no saber quién podría abandonar el programa, aunque «lo que tengo claro es que me encantaría quedarme». «Si me quedo es un regalo y, si me voy, quiero pensar que es porque tengo cosas que hacer fuera», concluyó el concursante, conforme con la decisión que tomase el público. Cuando Russ acudió al Cubo, donde mantuvo una larga conversación con Vázquez sobre su comportamiento de los últimos días, los porcentajes ya estaban situados en un 46,4% y un 53,6%. Unas cifras que no dejaron de bailar a lo largo de la gala, reduciendo levemente la diferencia hasta situarse en un 47,3% y un 52,7%.

Sin embargo, con la cita más avanzada, las cifras volvieron a alejarse, hasta que, cuando ambos concursantes entraron en la sala de expulsión y se mostraron por última vez, estaban en un 45,5% y un 54,5%. «Tenemos una relación cordial. Ella es mucho más impulsiva que yo», comentó Canales Rivera, una vez a solas con su rival, cuando el presentador apuntó a una mala relación entre ellos. «Tenemos opiniones a veces diferentes, pero no diría que nos llevamos mal», comentó por su parte Russ, tras lo cual el gaditano añadió que «hemos tenido altibajos en nuestra relación y, en los últimos días, ella ha tomado cierto desinterés». Unas palabras que hicieron saltar a la alemana, que no dudó en defenderse de dicha acusación antes de que Vázquez los interrumpiera para anunciar la expulsión de la concursante, quien fue incapaz de contener las lágrimas.

¡Emmy ha sido la expulsada de esta noche! ¿Cómo estáis con esta noticia? ???? Ultra tristes

«Mi madre me abandonó»

«Da mucha pena irse porque te acostumbras a la casa y a la gente. Aunque agobia mucho, al final da pena también. Tengo muchas ganas de seguir en plató«, confesó Russ. La concursante recibió la oportunidad de despedirse en persona de Luis Rollán, con quien mejor relación había establecido en la casa. «Está loca del coño, pero es buena gente», alabó el concursante, emocionado ante una agradecida Russ. La alemana, de hecho, se animó a compartir su secreto, sin permiso del programa, por el cariño que sentía hacia él: «viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó». «Pegaban a los niños muchos», recordó la concursante, momento en el que reconoció que «por eso me cuesta mucho estar encerrada. Por muchos realities en los que esté, siempre me pasa lo mismo» e incluso confesó tener un trauma sobre limpiar el suelo, «porque era lo primero que nos obligaban a hacer al levantarnos». «Son tantas cosas, que hay que conocer mi historia para entenderme a veces», concluyó la alemana, antes de separarse de su compañero.