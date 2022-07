Eriz Cerezo, el reportero de Mundo Brasero que se enfrenta a su mayor miedo: «Creo que no puedo»

Eriz Cerezo, reportero de Mundo Brasero, tuvo que enfrentarse a uno de sus mayores retos a la hora de grabar un reportaje con la hija pequeña de Félix Rodríguez de la Fuente, Odile. Águilas de más de tres metros de largo, búhos de casi cinco metros de alto y hasta 200 aves sobrevolando su cabeza en la cetrería de Puy du Fou España; algo complicado para una persona con fobia a las aves.

La ornitofobia consiste en un miedo irracional a todo tipo de aves. Miedos más comunes de lo que parece, que pueden provocar a las personas dificultades a la hora de salir a la calle o incluso limitar las actividades en su vida diaria. Con el paso del tiempo, estas actitudes puedes derivar en comportamientos más graves como la depresión o la ansiedad entre otros. Lo mismo ocurre con otras muchas fobias como pueden ser la aracnofobia, cinofobia, entonofobia… El veterinario Carlos Rodríguez ha realizado un ranking de las fobias más comunes. El primer puesto del ranking lo ocupan las arañas, seguidas de las serpientes y terminan el pódium con las aves.

«El tema de las fobias es muy complicado. De todas formas, yo lo que te voy a intentar enseñar es lo maravillosas, sumamente bellas y absolutamente espectaculares que son la aves», ha expresado Odile Rodríguez de la Fuente ante un reportero nervioso. Rodríguez de la Fuente, bióloga prácticamente de nacimiento, se ha preocupado a lo largo de su carrera por temas relacionados con el cambio climático, la naturaleza y los animales: «las aves te puedes llegar a apasionar y que sean el centro de tu vida».

«Me gustaría seguir hablando. Pero fíjate lo que viene por ahí», ha cortado Eriz Cerezo a Odile para señalar a un águila de gran tamaño, un búho y una pequeña lechuza que se acercaban a ambos lentamente. «No tienes que tener fobia. Respeto sí, porque son animales salvajes. No te preocupes que no vamos a manipular un pájaro grande, porque es más difícil, vamos a intentarlo con un pájaro más pequeño», ha explicado Yannis You, cetrero del espectáculo Cetrería de Reyes en Puy du Fou. Las indicaciones por parte del You parecían sencillas: “vamos a ponernos un guante. Esta es la mesa donde comen. Te vamos a dar un trozo de carne, y la lechuza va a venir para comer de tu mano”. Pero la práctica ha costado un poco más.

Llegado el momento, Odile Rodríguez de la Fuente, trataba de tranquilizar a Cerezo de la mejor manera posible: «La parte del miedo, de la fobia está ahí, pero quiero que también te despierte admiración«. Tratar de superar la fobia no ha resultado nada fácil para el reportero. «Creo que no puedo. No sé si puedo. Me tiemblan hasta las piernas» ha expresado ante una Odile tranquilizadora: «Si no puedes, no pasa nada. No vamos a forzar la situación».

A pesar del miedo, el reportero ha podido finalmente superar el reto tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia. Una lechuza ha volado hasta el brazo de Eriz, pudiendo ver a una emocionada Odile Rodríguez de la Fuente: «¡Muy bien! No pasa nada que no la tengas agarrada. Tranquilo, tranquilo…». Tras tratar de superar el miedo, Cerezo ha preferido quitar hierro al asunto y alejar de la zona lo antes posible: «Vámonos a otros sitio a hablar tranquilamente».

“Las fobias no entienden de tamaño de animales. La gente puede pensar que estoy exagerando, pero para mi esa pequeña lechuza es algo gigante. Lo mismo me ocurre con las palomas cuando estoy en una terraza”, ha explicado el reportero.