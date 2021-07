Erizo se convierte en la máscara ganadora de ‘Mask Singer 2’

La noche del jueves 29 de julio, Antena 3 emitió la final de la segunda edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta‘, en la que Monstruita, Huevo, Erizo y Plátano actuaron para ganarse la máscara dorada y convertirse en sucesores de Paz Vega como ganador de la edición. Una cita que, tras la eliminación y desenmascaramiento de Monstruita, Huevo y Plátano, convirtió a Erizo, máscara que ocultaba a Joaquín Cortés, en el ganador de la edición.

Joaquín Cortés se convierte en el ganador de ‘Mask Singer 2’ bajo la máscara de Erizo

Tras su duelo final con Plátano, Erizo se convirtió en la máscara favorita del público, momento en el que los investigadores lanzaron sus últimas apuestas. Mientras que José Mota decidió cambiar a Brays Efe por Fran Rivera, el resto de sus compañeros se mantuvo en sus trece: Javier Ambrossi mencionó a Manuel Carrasco; Paz Vega apostó por Manuel Díaz El Cordobés y Javier Calvo se decanto por Antonio Carmona, por lo que ninguno de los cuatro dio con la identidad del ganador. «Ser Erizo no ha sido fácil, pero he disfrutado como un niño», confesaba el concursante, en un vídeo que recopilaba su paso por la edición.

«Vivimos tiempo difíciles y sentir que con mis actuaciones haya podido sacar alguna sonrisa, merece la pena», añadía Cortés, tras lo cual concluía señalando que «he logrado la mayoría de metas, pero participar en ‘Mask Singer’ me ha demostrado que siempre hay sueños que perseguir». Unas palabras que el programa emitió antes de que el ganador de la edición se descubriera ante los presentes, momento en el que Cortés se hizo de rogar, haciendo despliegue del humor y la rebeldía de la que había hecho gala a lo largo de cada gala. «Soy papá de un niño de dos meses, y tengo otro de dos años, y de verdad que me lo he pasado bomba y lo he hecho, sobre todo, por ellos», confesó el bailaor, después de dejar perplejos a todos los presentes.

¡SORPRESÓN! ¡Tras la máscara de Erizo se escondía Joaquín Cortés (@joaquin)! ???? ¡El bailaor ha logrado despistar a los investigadores con su voz y se ha llevado la victoria de #MaskSinger! ???? Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerFinal pic.twitter.com/gmzqrvSZ9D — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 29, 2021

«Se ha metido al público en el bolsillo»

«Lo veo y no lo creo todavía. Qué bien lo has jugado, cómo lo has interpretado, qué bien has cantado…», elogió Ambrossi, momento en el que Arturo Valls manifestó el hecho de que «se ha metido al público en el bolsillo» a lo largo de su recorrido en el programa. «Me has sorprendido como cómico. Nos has conquistado», alabó también Mota, tras lo cual Cortés desveló que le habían «prohibido» moverse mucho durante las actuaciones, para que no lo reconocieran por su faceta de bailaor. Además, el cordobés, a la hora de hablar de su fama mundial en su disciplina, mencionó que uno de los personajes del popular videojuego «Metal Gear» estaba basado en él, aspecto al que hizo referencia en las pistas. «Quiero que sepáis que, en el mundo entero, con el flamenco, con nuestra cultura, alucinan porque es una de las cosas que mejor exportamos al mundo», reivindicó el artista, tras lo cual el programa le entregó los Prismáticos de Oro a Ambrossi, puesto que había sido el investigador con más aciertos a lo largo de la edición.