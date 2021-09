¿Es Adara el empujón que necesita ‘Secret Story’ para mejorar sus audiencias?

Bigote Arrocet y Alejandra Rubio protagonizaron un extraño pero tierno momento al reencontrarse.

La gala de ‘Secret Story: La noche de los secretos‘ desveló quién era la famosa que entraría a la casa con una importante misión para trastocarlo todo. La elegida ha sido Adara Molinero, quien tanta suerte le ha traído siempre a Telecinco y con quien buscan frenar los datos de audiencia de ‘Pasapalabra‘ y alzar los del propio reality. Es de esperar que la madrileña llene la casa de grandes momentos protagonizados por ella, y es que, con su conexión por videollamada, ya tuvo su primer rifirrafe con su ex Gianmarco Onestini. Además, al entrar a la casa se reencontrará con su excuñado Luca Onestini.

Otro de los momentos más extraños de la gala vino de la mano de Bigote Arrocet, quien se reencontró con Alejandra Rubio. Ambos protagonizaron un tierno momento cuando se emocionaron al verse. La hija de Terelu Campos asegura que no tiene nada en su contra pese a que haya habido acciones que no le hayan gustado, desligándose así de la opinión de su madre y su tía.

Otro de los momentos más inesperados fue el roce entre Miguel Frigenti y Cristina Porta. La reportera le ha echado en cara algunas cosas y no ha tenido reparo en pararle los pies cuando ha hecho falta, acusándolo de ser monotemático, orgulloso y de no reconocer sus errores. Parece que Cristina se está dando cuenta de que no le viene bien estar del lado de Frigenti en según qué situaciones.