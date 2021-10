¿Es real el arrepentimiento de Fani al ponerle los cuernos (otra vez) a Christofer en ‘La última tentación’?

Roberto se dio cuenta de que no estaba tan enamorado de Andrea como pensaba tras ver las imágenes de su novia.

Nadie se esperaba que Fani Carbajo iba a volver a poner los cuernos a Christofer Guzmán, o al menos que lo haría tan pronto. La piscina. La misma tentación. El tonteo. La participante se dio un beso por todo alto con Julián y, como era de esperar, sonó la alarma. Fani enseguida se arrepintió, repitiendo que no tendría que haberlo hecho. Pero ya está hecho. En este vídeo en el que Alejandra Castelló repasa todo lo ocurrido en la última gala de ‘La última tentación‘, la colaboradora se plantea si realmente es sincera al mostrar lo mal que se siente.

Previamente a este momento, «los sufridores» vieron las imágenes de sus parejas. Christofer solo llegó a ver un tonteo, unos bailes sensuales, besos en la nariz… pero fue suficiente para ponerse fatal. Lucía Sánchez y Patricia Pérez se tomaron bien las imágenes; Alejandro Bernardos vio a Mayka Rivera y sintió una gran decepción, aunque se quedó tranquilo; y Roberto de la Cruz aseguró que se lo esperaba lo que había ocurrido, pero que le había servido para darse cuenta de que no estaba tan enamorado, porque si no le habría afectado más.

Tres de ellos podían ir a arreglar las cosas, pero tenían que ponerse de acuerdo. Parecía que serían los tres chicos, pero las chicas, egoístamente, dieron por hecho que ellas iban a ir. Fueron ellas con Alejandro, pues Christofer ya no quería ir y a Roberto le habían insistido en que no valía la pena porque su relación estaba muerta. Eso sí, había trampa. Irían allí, pero sus parejas se iban, no coincidirían con ellos.