‘Esta mierda me supera’, del autor de ‘The End of the F***ing World’, se estrena el 26 de febrero en Netflix

‘Esta mierda me supera’, del autor de ‘The End of the F***ing...

Netflix ha combinado dos de sus mayores éxitos para dar forma a ‘Esta mierda me supera‘, adaptación de la novela gráfica homónima de Charles Forsman. Tras el equipo creativo de la serie se encuentran Shawn Levy, productor de ‘Stranger Things‘, y Jonathan Entwistle, director y productor de ‘The End of the F***ing World‘, basada también en la obra de Forsman. Por lo tanto, cabe esperar una combinación de atípico drama adolescente con elementos sobrenaturales, cuya fecha de llegada a la plataforma ya ha sido anunciada.

Los protagonistas de ‘Esta mierda me supera’

El estreno de ‘Esta mierda me supera’ tendrá lugar el 26 de febrero. En ese momento, los siete episodios de media hora que integran la primera temporada estarán disponibles para los usuarios de Netflix, que ha apostado por el talento joven para moldear este potencial fenómeno. Al frente del elenco se encuentran Sophia Lillis, Wyatt Oleff y Sofia Bryant, que interpretan a un grupo de amigos que transitan los altibajos del instituto.

Según la sinopsis oficial, estamos ante la historia de origen de una adolescente que, además de vivir los desequilibrios propios de su edad, tendrá que gestionar los superpoderes que empiezan a emanar de ella. Lillis, conocida por su trabajo en las últimas películas de «It«, encarna a esta joven llamada Sydney, que promete plantear situaciones a la altura de lo vivido con James y Alyssa en ‘The End of the F***ing World’.

Fantasía para todos

A falta de adentrarnos en la tercera entrega de ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina‘ o el desenlace de ‘BoJack Horseman‘, Netflix tiene preparado un mes de febrero repleto de estrenos. Desde ‘Locke & Key‘, que adapta la oscura serie de cómics de Joe Hill, hasta la segunda temporada de ‘Altered Carbon‘, pasando por el regreso de ‘Narcos: México‘ y ‘Las chicas del cable‘, la plataforma de streaming bailará entre diversos géneros, dándole un nuevo giro a la ciencia ficción adolescente con ‘Esta mierda me supera’.