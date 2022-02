“¡Está muy loco!”: La pregunta de César Cadaval a Anabel Alonso sobre ‘Amar es para siempre’

Los Gipsy Kings se han presentado en ‘Tu cara me suena’ bajo

la piel de Los Morancos, ¡y vaya actuación han dado! Mientras César Cadaval

cantaba, Jorge Cadaval con su guitarra no paraba de gritarle al público para

que se unieran a la ‘rumbita’ que han montado, ¡y eso no ha sido todo!

Después de que ‘volaran’ y nos hicieran reír como nunca

mientras bailábamos al ritmo de la canción tan conocida, en la valoración César

Cadaval ha sorprendido a todos con una pregunta que a muchos fans de ‘Amar es

para siempre’ nos rondaba por la cabeza.

El concursante, mientras se apoyaba de David Fernández, le ha preguntado a Anabel Alonso cómo acabará la serie, ya que ella forma parte del casting de la serie que, ahora mismo, está emitiendo su décima temporada. ¡No hemos podido reírnos más con su pregunta!

Seguro que te interesa... Los Morancos baten las alas de la felicidad con 'Volare' como Gipsy Kings