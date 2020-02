Estrella Morente indigna al cambiar la letra de ‘Volver’ en ‘OT 2020’ para defender la tauromaquia

*En elaboración

La noche del domingo 23 de febrero, Televisión Española emitió la Gala 6 de ‘OT 2020‘, en la que Sinsinati, Miriam Rodríguez y Estrella Morente fueron los invitados. De hecho, esta última artista era la encargada de actuar junto a Nia Correia, como privilegio de la concursante, con la que interpretó «Volver». Una actuación que, sin embargo, lejos de resultar un numerazo, provocó numerosas críticas en redes contra Estrella Morente, a raíz del cambio que hizo en la letra de la canción para defender la tauromaquia.

Nia y Estrella Morente durante su actuación en la Gala 6 de ‘OT 2020’

Antes de comenzar a cantar la letra de la conocida canción, la invitada se ha arrancado cantando varios versos que, para sorpresa de todos, ensalzaban el toreo, y que acabó enlazando con la letra original. Una iniciativa que llegaba en plena polémica tras la disculpa emitida por Televisión Española tras los descalificativos que Maialen lanzó contra los taurinos, a los que tachó de «nazis» y «psicópatas», hace unas tres semanas. «Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego», arrancó Estrella Morente, al ritmo de la guitarra, con el público sumido en el silencio.

«No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es muy mala cobardía robarle al toro su muerte. Y en su agonía, yo adivino el parpadeo de la luces que a lo lejos van marcando mi retorno», remató la cantante, para proseguir con los versos originales de «Volver». Dicho arranque no pasó desapercibida para los espectadores, e incluso supuso una sorpresa para el programa, dado que la artista no lo había hecho en actuaciones previas, ni en plató ni justo antes del directo. Algo que confirmó el propio Tinet Rubira, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que «no estaba ni pactado, ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todos».