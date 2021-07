‘Evil’, renovada por una tercera temporada

El mal no ha dicho aún su última palabra. Paramount+, la plataforma de streaming respaldada por ViacomCBS, ha anunciado la renovación del thriller psicodemoníaco ‘Evil‘ por una tercera temporada. La noticia llega apenas tres semanas después de que la ficción creada por Robert y Michelle King haya estrenado su largamente esperada segunda temporada en su nuevo hogar tras su paso por CBS.

Aasif Mandvi, Katja Herbers y Mike Colter en ‘Evil’

Protagonizada por Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson y Christine Lahti, ‘Evil’ es una serie difícil de clasificar que examina los orígenes del mal y la línea entre ciencia y religión que gira entorno a un seminarista, una psicóloga forense y un escéptico experto en tecnología que investigan supuestas actividades demoníacas.

En el comunicado, Paramount+ señala que ‘Evil’ se ha convertido en uno de los principales impulsores del servicio, que ha ido sumando adeptos semana tras semana y ha mejorando notablemente su cifras respecto a su primera temporada. No obstante, no hay que olvidar que la primera tanda de episodios de la ficción aterrizó en Paramount+ o, mejor dicho, en CBS All Access una vez emitida en su totalidad en CBS mientras que ahora se trata de capítulos de estreno en exclusiva.

Más libertad creativa

Por otro lado, tras este anuncio muchos son los que destacan que dado que, a diferencia de la segunda temporada, la tercera será escrita específicamente para Paramount+, los King tendrán una mayor libertad creativa para poder jugar (aún más) con los temas que trata sin miedo a ofender al público más generalista de CBS. Algo de eso ya se ha podido ver (u oír) en esta segunda tanda dado que ahora los «fuck» o los desnudos no se censuran y la duración de los episodios ya no se ciñe a los 42 minutos, pero seguramente no veremos el cambio real hasta la próxima temporada.

«Ha sido complicado hablar de pecados bajo los estándares de una network», declaró Michelle King hace unos meses en una entrevista para Variety en el que el matrimonio hablaba de lo mucho que agradecían el salto de la ficción a Paramount+. «Creativamente es una bendición», añadía Robert King. Al parecer, cuando se anunció el cambio de cadena, estaban trabajando en la edición del quinto episodio y no dudaron ni un segundo en volver atrás y re-editar los episodios previos para recuperar fragmentos que en su momento no tuvieron más remedio que descartar por poco apropiados para ser emitidos en CBS.