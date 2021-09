Fani, arrepentida tras besar a Julián en ‘La última tentación’: «Me siento una mierda»

Tras un primer encuentro muy tenso al comienzo de ‘La última tentación‘, Fani Carbajo y Julián Requena fueron estrechando su relación a medida que proseguía la emisión del reality. Finalmente, en la noche del miércoles 29 de septiembre, la tercera entrega del programa mostró el primer beso entre ambos que, lejos de dar lugar a más, hundió a Carbajo en cuanto reparó en el daño que podía hacer a su pareja, Christofer Guzmán, tras su desastrosa experiencia en ‘La isla de las tentaciones‘. Una situación que condujo a la madrileña a solicitar la que sería la primera hoguera de confrontación de la edición.

Fani Carbajo besa a Julián Requena en 'La última tentación'

Carbajo tuvo ocasión de celebrar su 37º cumpleaños en Villa Playa, ocasión que Requena aprovechó para regalarle un ramo de flores. A medida que avanzaba la fiesta, se mostraron cada vez más cercanos, bailando muy pegados. «A ver, las cosas como son: el pavo está bueno. Todo hay que reconocerlo», reconocía la madrileña, entre risas, ante Marta Peñate. «Christofer, los límites que me ha marcado antes de venir: ten cuidado como bailas. Vaya, ya lo he incumplido. Si lo quiere entender, bien. Si no, pues nada», declaraba sin tapujos la novia de Guzmán, ante las cámaras del reality. Finalmente, Carbajo terminó abrazada en la piscina al soltero, ambos muy pegados, antes de que Lester Duque se acercara y los animara a darse un pico, algo que despertó la temida «luz de la tentación».

«La he cagado. He besado a otro chico que no es mi novio y el pensar en Christofer, por dentro, me mata», admitió la madrileña, a solas, quien se acabó retirando de la piscina al pensaren su pareja. «Te has cargado a Christofer», comentaba por su parte Peñate, a Requena, que terminó derrumbándose. «Ahora está jodida por mi culpa. Yo no venía aquí a cargarme nada. Yo venía a solucionar mi problema con ella», lamentaba el soltero, con algunos de sus compañeros, después de reconocer que «me apetecía» compartir dicho beso con ella. Mientras, Carbajo terminó refugiada en su habitación, donde recibió el apoyo de Duque, Peñate y otros habitantes de la villa. «Me siento como una puta mierda», confesaba la madrileña, ante lo que su compañera canaria manifestó que «me da pena Christofer, pero te voy a decir una cosa: si te ha pasado esto, es porque en el fondo, y lo sabes, te falta algo con él. Y si lo quieres, yo lo dejaría volar». «Yo lo puedo dejar, pero de esta manera, no. Nadie lo merece», observó Carbajo.

«No pensé en las consecuencias»

Fani Carbajo solicita a Sandra Barneda encontrarse con Christofer en 'La última tentación'

«No quiero que vea las imágenes sin que le dé una explicación. Necesito saber cómo está y decirle que la he cagado«, confesaba la madrileña, ante el equipo del programa, cuando añadía que «no sé en qué estaba pensando». «Estoy muy mal, porque le he vuelto a fallar, pero esto lo afronto de una manera que tengo que tirar para delante, ser valiente y dar la cara», aseguraba Carbajo, quien incluso quiso dejar claro a Requena que él no había tenido la culpa de nada. El disgusto de la novia de Guzmán continuó a la mañana siguiente, cuando se despertó llorando: «no sé cómo voy a mirar a Christofer a la cara». Ante esta situación, la pareja de Guzmán aprovechó la visita de Sandra Barneda para hablar del tema: «no pensé en las consecuencias».

«No tengo nada con Julián, no nos gustamos, nos estamos llevando genial, pero verás la que se va a liar», explicaba la madrileña, para después manifestar su necesidad de ver a Guzmán «y explicarle lo que ha pasado». «He cometido un error, pero necesito explicarle que ha sido solo un beso, sin maldad, sin sentimientos», argumentó la participante, tras lo cual recalcó que «me gustaría verlo, porque se lo merece». Barneda le concedió entonces la oportunidad de encontrarse con su pareja en la primera hoguera de confrontación del programa, que se producía después del estallido de Guzmán tras ver las primeras imágenes de la madrileña. «La he pedido porque lo conozco, sé cómo es y no quiero que piense que, después de ese beso, hubo algo más, que ese chico me gusta y necesito explicarle todo», confesó Carbajo, consciente de la situación.