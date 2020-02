Fani, destrozada tras ‘La isla de las tentaciones’: ‘Lucho cada día para demostrar lo arrepentida que estoy’

*En elaboración

La noche del viernes 14 de febrero, Sandra Barnedarecibió en el plató de ‘El debate de las tentaciones‘ la visita de Fani Carbajo, quien concedió su primera entrevista tras su paso por ‘La isla de las tentaciones‘. Un encuentro en el que la exparticipante del reality se mostró muy arrepentida por el daño que le había causado a su pareja, Christofer Guzmán, con su relación con Rubén Sánchez y aclaró, nada más llegar a plató, que «nunca he anulado a mi novio», dado que esa había sido una de las críticas que más le habían dolido.

Fani, emocionada durante su primera entrevista en ‘El debate de las tentaciones’

«Una vez que he llegado a ver el daño que le he hecho sin yo ser consecuente… no se lo merecía. Me dejé llevar», confesó Fani, arrepentida, tras lo cual admitió que «fui feliz, pero no pensé en nadie más que en mí, sin pensar en el daño que lo estaba haciendo». «Cuando entramos, no estábamos pasando por nuestro mejor momento. Me dejé llevar mucho, mucho, mucho, por Rubén», declaró Carbajo, quien afirmó que «ni de coña» se había enamorado del soltero. «No me enamoré, pero es verdad que me gustó su forma de ser, cómo me hablaba y me trataba», matizó Fani, convencida. «Me da mucha vergüenza, he hecho mucho daño a la persona que me amaba», reconoció la exparticipante. «No me puse en su lugar. Fui egoísta y solo pensé en mí», criticó Fani, al recordar la hoguera de la confrontación tras la cual Christofer abandonó el programa.

«Me puse una coraza pensando que me iba a atacar y lo hice yo antes», explicó la exparticipante, que tuvo ocasión de ver imágenes de la estancia de su pareja. Entre ellas, la secuencia completa de la carrera de Christofer por la playa al grito de «¡Estefanía!». Uno de los peores momentos de Guzmán, entre los que se emitió la secuencia en la que era consolado por el equipo del formato, algo que Fani aún no había visto y que provocó que se le escaparan las lágrimas. «No puedo justificar ante lo injustificable», aseguró Carbajo, quien respondió con un claro «no» cuando Barneda quiso saber si se había perdonado. «Estoy luchando todos los días para demostrarle lo arrepentida que estoy. Cada día desde que hemos regresado. Sin separarme de su lado, estando con él, todo el día al pie del cañón», admitió Fani, emocionada.