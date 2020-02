Fani, sobre Christofer antes de ‘Supervivientes’: ‘Si me deja, me muero’

Cuatro ha estrenado esta tarde, 17 de febrero, el programa ‘Las tentaciones de MyHyV‘, donde Rubén (‘La isla de las tentaciones‘) se ha estrenado como nuevo tronista del formato de citas, y al compartir productora, el programa le ha adelantado unas imágenes de Fani, su romance dentro del programa de Mónica Naranjo, antes de llegar a la isla de ‘Supervivientes‘.

Fani habla de Christofer en ‘MYHYV’

En el vídeo emitido en el programa, Fani hablaba de su pareja, de la que decía que «yo me fui a vivir con él a los tres días de conocernos, y me hice un tatuaje con su nombre a los 3 meses. Él tenía 21 años y yo 28. A mí me costó, porque él era superjovencito y yo era una madurita, pero él me demostró que quería estar conmigo«.

Además, la que se convertirá en unos días en concursante del reality de supervivencia también ha comentado que «Christofer y yo hemos demostrado que lo nuestro es amor, a pesar de la cagada que he tenido delante de toda España. Él es el hombre de mi vida. A mí Christofer me deja y me muero«.

Rubén responde a Fani

Finalmente, tras ver el vídeo, el nuevo tronista ha respondido que «tanto hombre de mi vida, y aunque no quiero hacer leña, en ‘La isla de las tentaciones’ se acordaba poco de él. Yo no creo que yo sea el hombre de su vida, pero creo que en mí encontraba sentimientos diferentes, yo le aportaba cosas diferentes y puede que el rechazo que yo pude hacerle en su día le ha creado una dependencia».