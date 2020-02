Fani (‘Supervivientes 2020’) recuerda a Rubén y actualiza su relación con Christofer: ‘Mejor que nunca’

La convivencia en la isla de ‘Supervivientes 2020‘ se presta a muchos momentos de conversación en los que los participantes se confiesan. En este caso, Fani Carbajo contestaba las preguntas curiosas de Hugo Sierra sobre su relación con Christofer y su idilio pasado con Rubén. Fani ha asegurado que ahora está «mejor que nunca» con su pareja tras haber reforzado sus sentimientos, hasta el punto de que antes de partir hacia Honduras anunciaron su compromiso.

Fani, en su conversación en la playa

Por toda la polémica en la que se han visto envuelta desde la emisión de ‘La isla de las tentaciones‘, le costó mucho animarse a participar ‘Supervivientes 2020’. «Todavía no se había terminado mi reality cuando me lo habían propuesto, pero estaba todavía todo el mundo dándome caña y fue como demasiado heavy«, ha explicado. Christofer fue clave para que diese el «sí»: «No estaba preparada y él me apoyó bárbaro, me decía: ‘venga, cari, ve, demuestra quién eres«.

La exparticipante también repasó sus peores momentos después del reality presentado por Mónica Naranjo. Fani le contó a Hugo Sierra que Christofer había tenido que dejar su trabajo por el acoso de la gente. Ella también le ha apoyado en eso: «Le dije: ‘mira, no, tú vas allí a desestresarte y te están machacando».

Hugo se interesó por el trato que mantiene con Rubén y si se habían vuelto a ver: «Ni quiero, cero«, fue la respuesta tajante de Fani. «La última vez le vi fue el día de mi debate en directo y nada más, hasta hoy. No me aporta nada en mi vida«, le explicaba. El propio Rubén escuchaba sus palabras desde el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘. Ella una vez más, ha repetido lo arrepentida que está por todo aquello: «Al salir yo quería estar con mi novio y me di cuenta de la cagada monumental que hice«.

Rubén apoya a Fani

Tras el vídeo, Jordi González dio paso a Rubén, que entiende perfectamente las palabras de Fani: «Si yo decido marcharme solo, no me tiene que aportar nada ni yo a ella». También pidió respeto para su examante: «Tengo que decir que es una tía muy guay. Se la ha menospreciado por una cosa que le ha apetecido hacer«. El exfutbolista remató su alegato dejando claro que «una persona puede decidir ciertas cosas y dejarse llevar pero no merece el desprecio que se ha llevado esta chica todos estos meses«.