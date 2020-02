Fani y Christofer anuncian su boda: ‘Me da miedo que me sea infiel en ‘Supervivientes»

Fani Carbajo y Christofer Guzmán se han convertido en apenas cinco semanas en protagonistas del universo Telecinco. Su polémico paso por ‘La isla de las tentaciones‘, el exitoso reality de Mediaset España y Cuarzo Producciones, les ha puesto en el verdadero ojo del huracán y prueba de ello es que la chica es ya uno de los fichajes estelares de la nueva edición de ‘Supervivientes‘, que arranca el jueves 20 de febrero. Pero antes de iniciar su aventura en solitario en Honduras, los dos juntos han decidido dar su última entrevista en Lecturas, una extensa charla en la que han soltado el gran bombazo: ¡se van a casar este mismo año! Lejos de crisis, parece que pasar por el reality conducido por Mónica Naranjo les ha venido especialmente bien.

Fani y Christofer en ‘La isla de las tentaciones’

Ambos han contado que quieren casarse en verano, una vez haya finalizado ‘Supervivientes 2020’: «Con el calor, en verano». Tras pedirle matrimonio en Torrevieja en el año 2016, Christofer ha querido volver a hacerlo ahora, después de haberse reconciliado con ella tras perdonarle su infidelidad en ‘la isla de las tentaciones’. De esta forma, el chico le pidió a Fani casarse con ella con un anillo de diamantes, tal y como cuenta la futura novia. Lo harán en una boda que, tal y como ella misma confiesa ilusionada, quiere que sea muy grande. «Me gustaría que la boda durara dos días», afirma, mientras que Christofer tiene claro que «al final será cómo ella quiera».

Una reconciliación complicada

Pero llegar hasta aquí no ha sido nada fácil para los dos. Fani explica que una vez finalizó ‘La isla de las tentaciones’ «tuve que demostrarle mucho» y es que Christofer se mostró duro inicialmente. Reproches y muchas lágrimas fueron frecuentes al principio, algo que se ha superado ya, incluso después de la emisión del formato. Ambos consideran que les ha venido muy bien el «enfrentarnos a recordar» aunque él reconoce que sigue con el mismo problema con el que entró: los celos. Es más, el chico reconoce que a día de hoy es todavía más celoso de lo que entró. Un importante problema emocional que por ahora no ha sido capaz de solucionar. ¿Resistirá verla en Honduras rodeada de otros chicos?

Miedo a la infidelidad en Honduras

Está claro que Christofer tiene mucho miedo, algo que también confiesa en Lecturas. «Me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras», confiesa él, algo que ella tiene muy claro que no hará: «Quiero que sepa que no volveré a hacerlo». Pese a ello, parece que Christofer le ha advertido que todo se romperá si sucede y además le ha hecho una petición que ella no ha dudado en revelar Fani en la revista: «Me ha dicho que permanezca siempre a 50 metros de los chicos». Ahora solo queda ver si la relación resiste a esta nueva prueba de fuego en la que, una vez más, una isla será el escenario de la tentación para Fani.