Fátima, amiga de Cristina Porta, desmiente a Miguel Frigenti en ‘Secret Story’: «Es ruin»

‘Secret Story: La noche de los secretos‘ dio la oportunidad el domingo 14 de noviembre de que Fátima, amiga de Cristina Porta, se pronunciara tras las declaraciones que Miguel Frigenti había lanzado sobre ella dentro de la casa y que habían alterado a la periodista. Una oportunidad en la que la defensora de la catalana cargó duramente contra el manchego y desmintió lo que había desvelado en el reality sobre ella.

Fátima, atenta a la reacción de Cristina Porta sobre las declaraciones de Miguel Frigenti en ‘Secret Story’

En la gala del jueves 11 de noviembre, el programa emitió una conversación entre Frigenti y Adara Molinero, en la que el manchego aseguraba que «la hermana de Cristina me puso verde por un tuit», detalle que no gustó nada a Porta. De hecho, la periodista no dudó en preguntarle al respecto al manchego tras la gala, momento en el que Frigenti explicó que su hermana «ha escrito un tuit, bueno, varios», tras lo cual desveló que «he hablado con Fátima y ella ha disculpado a tu hermana porque en este tuit, se pasa un poco, porque dice que no conozco lo que es amistad y que no se me ocurra volver a decir en un plató de televisión que tú eres mi amiga».

«Ahora me estás diciendo lo de Fátima y me estás desestabilizando, lo de Fátima te ha parecido a ti contármelo para dejar mal a mi hermana», saltaba Porta, ante las palabras de su compañero de concurso, a quien denunció ante la organización, segura de que Frigenti trataba de «volverme loca», por el hecho de desvelar que «mi amiga Fátima contradice a mi hermana», mientras él defendía que había lanzado sus palabras «para dejarla tranquila», «con la mejor intención». Por ello, el programa dio la oportunidad a la aludida de pronunciarse en plató, donde la defensora de la periodista se mostró contundente contra el manchego. «Si tengo a Cristina delante, la mato por el segundo o los minutos en los que ha creído al ruin y traidor de Miguel Frigenti, porque no se ha podido inventar más la conversación», arrancó la amiga de la concursante, con rotundidad.

«Su hermana lo vio venir la primera»

La defensora recalcó entonces que «claro que hablo con él y tengo esa conversación, porque él me pasa un tuit de la hermana de Cristina» y explicó que dicho texto se refería al hecho de que había sido mencionado por ella como candidato a la repesca, «en tono de broma», «para volver a echarlo». «Lo único que hago es quitarle hierro al asunto, porque faltaban dos días para la repesca y mi mayor miedo era que Miguel entrase a buscar y provocar a Cristina, que no le faltaron ni cuarenta y ocho horas para hacerlo», prosiguió Fátima, tras lo cual quiso dejar claro que «por supuesto que no disculpo a Sara, la hermana de Cristina, porque tiene más razón que un santo y lo vio venir la primera». «Se inventa la conversación. Entiendo a Cristina, porque él dice que habla conmigo y que yo digo que su hermana no tiene razón y por supuesto que no hago eso. Entonces, la desestabiliza», concluyó la defensora de Porta.