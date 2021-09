‘FBI: International’ se estrena líder en su franja, superando a ‘New Amsterdam’

‘FBI International’

CBS dio el pistoletazo de salida a sus martes policíacos. La cadena estrenó las nuevas temporadas de ‘FBI‘ y ‘FBI: Most Wanted‘, así como el nuevo spin-off, ‘FBI: International‘. Mientras que las dos primeras quedaron en tercera posición, la nueva ficción lideró su franja con 0,6 puntos, por delante de los nuevos episodios de ‘New Amsterdam‘ (0,5) en NBC. Sin embargo, fue ‘The Voice‘ la gran triunfadora de la noche, y es que con un 1,1 supera a ‘Bachelor in Paradise’ (0,8). Por otro lado, Fox se conformó con la cuarta plaza para lo nuevo de ‘The Resident‘ y el estreno de ‘Our Kind of People‘, que marcaron un 0,5 y un 0,3, respectivamente.

Adultos 18-49

NBC

08:00 – ‘The Voice’ (8-10 p.m.): 7.070.000 [1,1] (1º) 10:00 – ‘New Amsterdam’ (Estreno): 3.680.000 [0,5] (2º)

ABC

08:00 – ‘Bachelor in Paradise’ (8-10 p.m.): 3.040.000 [0,8] (2º) 10:00 – ‘The Ultimate Surfer’ (Final): 1.150.000 [0,3] (3º)

Fox

08:00 – ‘The Resident’ (Estreno): 2.940.000 [0,5] (4º) 09:00 – ‘Our Kind of People’ (Estreno): 1.620.000 [0,3] (4º)

CBS

08:00 – ‘FBI’ (Estreno): 6.770.000 [0,7] (3º) 09:00 – ‘FBI: Most Wanted’ (Estreno): 6.870.000 [0,6] (3º) 10:00 – ‘FBI: International’ (Estreno): 6.240.000 [0,6] (1º)

The CW

08:00 – ‘Stargirl’: 600.000 [0,1] (5º) 09:00 – ‘Supergirl’: 470.000 [0,1] (5º)