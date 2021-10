Fiama Rodríguez, cuarta concursante expulsada de ‘Secret Story’

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ alcanzó su cuarta gala con Jorge Javier Vázquez con el futuro de dos de sus concursantes en la cuerda floja: Fiama Rodríguez y Cristina Porta. Ambas concursantes fueron protagonistas de un duelo que arrancó dos días antes, con la salvación de Luca Onestini y Cynthia Martínez, y que se resolvió en la cita del reality de la noche del jueves 7 de octubre, con la expulsión definitiva de Rodríguez.

Jorge Javier habla con Fiama y Cristina antes de anunciar a la cuarta expulsada de ‘Secret Story’

La cita arrancó a las 20.00h con los porcentajes situados en un 33,8% y un 66,2%, que fueron reduciendo poco a poco su diferencia a medida que avanzaba la gala. De hecho, ya en el prime time, ambas cifras se situaban en un 36,2% y un 63,8%, después de que Vázquez hubiera mantenido una breve conversación con ambas concursantes. «No me gustaría irme, me da muchísima pena que pueda ser mi última noche. No me lo merezco, creo», confesaba Porta, después de ver los porcentajes y manifestar que «lo veo crudo». «Ella ha verbalizado que se quiere ir», apuntó la periodista, sobre su rival, para después defender que ella era una «concursante que disfruta, que se quiere quedar, que vivo esto con la máxima intensidad posible».

«Me quiero quedar porque me gustaría volver a recibir el apoyo de la gente, soy de las más anónimas y no sé lo que la gente piensa de mí. Y quiero seguir disfrutando con Luca y seguir más días aquí», concluyó Porta, antes de que Vázquez recibiera en el Cubo, a solas, a Rodríguez, quien también pudo ver los porcentajes de los votos, que ya habían comenzado a variar. La canaria admitió entonces no sentir miedo, aunque «estoy muy nerviosa y convencida de que soy yo, porque sé que ella tiene muchísimo apoyo fuera y mi carácter a veces es bastante complicado». Asimismo, Rodríguez aclaró que no había pedido «exactamente» su expulsión, «pero sí hubo un momento en el que sentía que no podía hacer nada. Tenía claro que llegaríamos ella y yo».

«Espero que se quede conmigo»

«Si quieren que me quede, no me voy a rendir y no me iré por la puerta de atrás. Lo daré todo», prometió la canaria, antes de que se diera por zanjada la conversación. Tiempo después, ante la posibilidad de que Porta fuera la cuarta expulsada, y con el apasionado beso que la periodista había compartido con Luca Onestini en la gala del martes 5 de octubre, el programa reunió a ambos concursantes, a solas, para su despedida. «He conocido una persona especial, una chica de verdad, sincera, una compañera de viaje que espero que se pueda quedar conmigo», manifestó el italiano, antes de fundirse en una abrazo con su compañera, a quien recibió con gran alegría tras la expulsión de Rodríguez. La canaria, de hecho, no se mostró nada sorprendida con la decisión de la audiencia, al contrario que a su compañera, a quien pidió que se despidiera de sus compañeros por ella.