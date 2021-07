Fiama y Ferre, nuevos inquilinos de ‘Solos on the beach’, la versión veraniega de ‘Solos’

Fiama y Ferre, nuevos inquilinos de ‘Solos on the beach’, la versión...

‘Solos/Solas‘ ya ha encontrado sustitutos para Inma Campano y Julen de la Guerra, que tuvieron que abandonar de forma repentina por el positivo en covid-19 del extronista. El programa ha cambiado su formato de cara al verano, remodelando el «pisito» para que sea lo más parecido a una playa. Los elegidos para habitarlo han sido la extentadora Fiama Rodríguez y el exconcursante de ‘La casa fuerte‘, Ferre.

La primera en llegar ha sido Fiama, que se ha quedado muy sorprendida con la nueva decoración del piso. «¡Estoy en la playa!», dijo entusiasmada la nueva inquilina. Además, lo bautizó como el «pisito de ‘Supervivientes» y no estaba equivocada, ya que desde el programa les explicaron que no contarían con todas las comodidades de los anteriores inquilinos. Fiama y Ferre no tendrán cocina, cama de matrimonio ni ducha.

Pero la dirección del programa ha dado una sorpresa más agradable a Fiama y Ferre (al que conocemos de otros realities como ‘Supershore’ o ‘Supervivientes‘). Los cantantes Luitingo y Riky Rivera, los encargados de la banda sonora de la película «Operación Camerón», han interpretado para ellos el tema original del filme de Carlos Therón, «Chico perfecto». La película tiene la participación de Mediaset, formando este acto parte de la estrategia de promoción.

Felices con su pareja

Ambos participantes se han alegrado de convivir, confesando incluso que tenían amistades en común. «Me han hablado muy bien de ti«, aseguró Ferre cuando entró en el «pisito» y se encontró con su compañera. «Ni tan mal que me haya tocado contigo», le contestó Fiama. Ambos leyeron con ilusión las instrucciones dejadas por «la vecina», a pesar de las dificultades.