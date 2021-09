Fin de la segunda noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’: emoción a flor de piel y talentos únicos

La segunda noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ ha estado marcado por momentazos inolvidables entre los cuatro coaches, cada vez la lucha es más emocionante por conseguir a las mejores voces del país y están utilizando sus bloqueos para poder optar a los talentos más destacados.

El primero en pisar el escenario fue Besay Pérez, un tenerifeño de 29 años que impresionaba con su torrente vocal interpretando ‘O sole mío’ de Pavarotti. El joven talent lograba un pleno de los cuatro coaches y optaba por sumarse al equipo de Malú.





La segunda talent llenó de emoción todo el plató de ‘La Voz’ con su magnífica interpretación de ‘No tengo nada’ de Alejandro Sanz. Mara Cruz inundó con su voz los corazones de los cuatro coaches y logró otro de los plenos. Alejandro Sanz reconoció a la joven talent que, compartió varios vídeos en directo con ella y reconocía su talento. Finalmente, Mara decidió sumarse al ‘Equipo Sanz’.





La siguiente en incorporarse a uno de los equipos fue Marina Jiménez. Una tímida talent malagueña que interpretó con mucha dulzura el tema ‘La Mudanza’ de Niña Pastori. Una actuación que conmovió a Pablo Alborán que pulsó el botón para sumarla a su ‘team’.

Irene Romero revolucionaba el escenario con su vibrante interpretación de ‘I see red’ de Everybody Loves An Outlaw. La talent ceutí impresionaba tanto a los coaches que obtenía el tercer pleno de la noche. Tras unas bonitas palabras de cada uno de ellos, Irene decidía irse al ‘Equipo Fonsi’.





Otro de los plenos merecidos de la segunda gala ha sido para Beli. Una talent cordobesa de 24 años que versionaba con gran sentimiento el tema ‘Me quedo contigo’ de Los Chunguitos. Luis Fonsi utilizaba un bloqueo contra Pablo Alborán pero finalmente, Beli se decantaba por el ‘Team Sanz’.





Tosh Benezer se llevaba un nuevo pleno de coaches. Pablo Alborán volvía a ser bloqueado, en esta ocasión por Alejandro Sanz, y el talent se lamentaba de no poder elegirlo porque era un gran fan del coach malagueño. Tras interpretar ‘Streets of gold’ de Needtobreathe, el talent sevillano de origen indio-americano, elegía el equipo de Luis Fonsi. ¡Bienvenido!





El equipo de Alejandro Sanz sumaba un nuevo talent en su equipo tras disputarse con Luis Fonsi a Pablo Hernández. El talent madrileño de origen cubano demostraba un gran sentimiento a la hora de interpretar con el tema ‘Bachata rosa’ de Juan Luis Guerra.

El siguiente talent en pasar por las segundas Audiciones a ciegas sorprendió siendo el primer aspirante en venir con un contrabajo al plató. Jorge da Rocha realizaba un sorprendente remix de los temas ‘Sweet Dreams’, ‘Hit the Road Jack’ y ‘Seven Nation Army’. Finalmente, el talent de origen portugués se unía al equipo de Pablo Alborán.





David Bastidas nos dejaba asombrados con su particular look. El talen gradino de 38 años es un cantaor flamenco que adora vestir con bata de cola y así ha llegado hasta el escenario de ‘La Voz’. El talent interpretaba con mucho arte el tema ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado y se hacía con un puesto en el equipo de Malú.

Por último, Lamis Carro se sumaba al ‘Team Fonsi’ tras una electrizante actuación. La talent valenciana de origen egipcio demostraba su gran dominio musical con una versión de ‘All of me’ de Lester Young. ¡Nos ha enamorado!

Cuatro talents fueron eliminados en este segundo programa: Leire Medina, los hermanos Navarro, Álex Sánchez y Christian Ruiz, que fue animado por Alejandro Sanz a despedirse de ‘La Voz’ cantando una de sus composiciones.

Además, los hermanos Navarro aprovecharon su oportunidad de pasar por el escenario de ‘La Voz’ para poder cantar al lado de Pablo Alborán el tema ‘Te he echado de menos’. ¡Un gran momentazo de la noche!





Este es el resumen de equipos tras el segundo programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Pablo Alborán (5): Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez y Jorge da Rocha.

(5): Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez y Jorge da Rocha. Equipo Alejandro Sanz (6): Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli y Pablo Hernández.

(6): Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli y Pablo Hernández. Equipo Malú (4): Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez y David Bastidas.

(4): Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez y David Bastidas. Equipo Luis Fonsi (4): Ainhoa de Asís, Greta Borzeswki, Tosh Ebenezer y Lamis Carro.