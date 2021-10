Fin de las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’: cierre de equipos en una noche llena de emociones

Hasta aquí las Audiciones a ciegas. Los equipos ya están listos para la siguiente fase. Los cuatro coaches ya cuentan con sus catorce voces cada uno tras una noche llena de emociones en las que han tenido que completar sus últimos huecos.

El sexto programa de Audiciones a ciegas comenzaba con la incorporación de María Torregrosa al equipo de Pablo Alborán. La joven alicantina entraba muy nerviosa al escenario de ‘La Voz’ pero lograba realizar una bonita versión del tema ‘Comiéndote a besos’ de Rozalén.





El segundo en pasar por el programa era Luis Jiménez que lograba cautivar a Malú al notar una esencia especial en el talent. El concursante se atrevía con una versión muy personal del tema ‘How to save a life’ del grupo The Fray.

Alba Cortés causaba una revolución en los cuatro coaches. La joven alicantina de 21 años demostraba un bonito duende flamenco con su preciosa interpretación del tema ‘Uno X Uno’ de Manuel Carrasco. Malú bloqueó a Luis Fonsi y también pulsaron Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Finalmente, tras una intensa batalla, Alejandro Sanz se llevó a Alba para así, completar su equipo en ‘La Voz’.





Natalia Cordero emocionaba con su dura historia tras la pérdida de su hijo por culpa del Covid-19. La talent llegaba a ‘La Voz’ cumpliendo la promesa que le hizo a su hijo y se dejaba el corazón con su interpretación de ‘Procuro olvidarte’ de Alejandro Fernández. Pablo Alborán lograba conmoverse con su actuación y sumaba a la talent automáticamente a su equipo.

Luis Fonsi añadía la voz de Emilio Agudo tras escuchar su dulce interpretación de ‘Cómo mirarte’ de Sebastián Yatra. Una actuación llena de sentimiento que lograba cautivar a todos los coaches. El talent, muy emocionada, pidió cumplir otro de sus sueños: cantar con Pablo Alborán el tema ‘Desencuentro’. ¡Un momento único en el programa!





El paso del Grupo TNT causó una auténtica explosión en ‘La Voz’. Su paso por el programa dejaba a todos impactados al ser el único cuarteto en actuar en esta edición. Diego, Paco, Óscar y Jose, interpretaban como Grupo TNT, el tema ‘I want it back way’ de Backstreet boys. Malú no dudó en pulsar su botón y sumar a este divertido grupo a su equipo.





Pablo Alborán fue el segundo coach en cerrar su equipo tras la incorporación de Julio Benavente. El talent malagueño de 21 años demostraba con creces todo su talento con su actuación cantando el tema ‘Que siempre sea verano’ de Pablo Alborán.





La siguiente en cerrar equipo fue Malú. La coach pulsaba su botón tras la actuación de Viku. La talent ponía todo su sentimiento durante la interpretación de la canción ‘La despedida’ de Cami. A pesar de no ser perfecta, logró enamorar a Malú que le dio la oportunidad de entrar en ‘La Voz’.

Finalmente, Luis Fonsi era el último en completar sus catorce voces con la incorporación de María Carmona. Una joven cordobesa de 25 años que cautivaba con su versión del gran tema ‘Mi amante amigo’ de Rocío Jurado. Una actuación lograba emocionar a los coaches que incluso, hizo escapar alguna lágrima a Malú.





Jota Cuenca, con una versión perfecta del tema ‘Still loving you’ de Scorpions; Carolin Skerin, con una alegre interpretación del tema ‘What’s up’ de 4 Non Blondes; Yelina Lafargue, que enamoraba con ‘One night only’ de Jennifer Hudson; Paola Casas, que demostrada su evolución tras ‘La Voz Kids’ con una interpretación de ‘Aunque sea conmigo’ de Bunbury; y Jokin Doral, que brillaba encima del escenario con su actuación cantando ‘I do anything for love’ de Meat Loaf; no lograban entrar dentro de ningún equipo tras una noche de decisiones muy complicadas para completar cada uno de los ‘teams’ de los coaches.

El resumen de los equipos tras el fin de las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’:

Alejandro Sanz : Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli, Pablo Hernández, Alice Reay, Servando Gallego, Ian García, Marc Figols, Miguel Moreno, Sofía García, Fran Valenzuela y Alba Cortés.

: Karina Pasian, Inés Moraleda, Carlos Galí, Mara Cruz, Beli, Pablo Hernández, Alice Reay, Servando Gallego, Ian García, Marc Figols, Miguel Moreno, Sofía García, Fran Valenzuela y Alba Cortés. Pablo Alborán : Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez, Jorge da Rocha, Irene Nández, Amanda Liñán, Inés Manzano, Juan Américo, Yamile Wilson, Paula Serrano, María Torregrosa, Natalia Cordero y Julio Benavente.

: Toyemi, Javier Naranjo, Matías Albertengo, Marina Jiménez, Jorge da Rocha, Irene Nández, Amanda Liñán, Inés Manzano, Juan Américo, Yamile Wilson, Paula Serrano, María Torregrosa, Natalia Cordero y Julio Benavente. Malú : Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez, David Bastidas, Laura Gómez, Makiko Kitago, Tomasa Peña, Noemí Martínez, Paula Guasp, Franc González, Jesús Peguero, Luis Jiménez, Grupo TNT y Viku.

: Ezequiel Montoya, Carmen Lillo, Besay Pérez, David Bastidas, Laura Gómez, Makiko Kitago, Tomasa Peña, Noemí Martínez, Paula Guasp, Franc González, Jesús Peguero, Luis Jiménez, Grupo TNT y Viku. Luis Fonsi: Ainhoa de Asís, Greta Borzeswki, Irene Romero, Tosh Ebenezer, Lamis Carro, Carlos Ángel Valdés, Daniel Gómez, Ángel Valera, Óscar Ettedgui, Pepe Borrero, Diana Larios, Kiumars Vahedi, Emilio Agudo y María Carmona.