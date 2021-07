Flo matiza sus palabras de las cómicas: «Con igualdad de oportunidades, el talento decide»

El debate social sobre la falta de mujeres en el mundo de la comedia está dando mucho de qué hablar y es necesario que así sea para denunciar este hecho y que se iguale la situación. Por ello, no es de extrañar que a cómicos y cómicas se les esté preguntando por este asunto recientemente, siendo uno de los últimos Florentino Fernández. Cuando se le preguntó si sigue siendo el de la comedia un mundo machista, él respondió: «No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento».

Florentino Fernández en su vídeo de disculpa

Viendo «el revuelo que se ha montado en Twitter», Florentino Fernández ha querido mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram matizando sus palabras y pidiendo disculpas. «Por encima de todo lo que quiero es igualdad de oportunidades para cómicos y para cómicas«, comenzaba diciendo, par luego explicar mejor la situación.

«No sé si no he dicho bien lo que tenía que decir»

«Mis compañeras cómicas han estado siempre con problemas, con prejuicios. La sociedad parece que siempre las ha dejado de lado y gracias a la evolución de la tecnología y los nuevos canales de comunicación han podido aflorar esos talentos que lo están petando y yo me estoy descojonando con ellas«, comentaba Fernández para hacer alusión luego a su entrevista: «No sé si no he dicho bien lo que tenía que decir, no sé si el editor no ha puesto el titular que correspondía».

Dicho esto, el cómico ha querido concluir comentando lo siguiente: «Sueño con que el talento sea el que decida quién es el que se coloca delante del público. (…) En un mundo en el que la igualdad de oportunidades está para todos, al final es el talento el que decide». Por ello, se disculpa sintiendo todo este follón y asegurando que él no es así: «Lo lamento profundamente y que nos sigamos riendo siempre con los cómicos y con las cómicas. ¡Viva la risa!».

El rotundo comentario de Toni Acosta al respecto

Su mensaje en redes sociales ha recibido una gran cantidad de comentarios, sobre todo de compañeras de profesión que han trabajado con él. De entre todos, el que más ha destacado ha sido el de Toni Acosta, quien ha publicado: «Flo, como compañera te digo que lo que se dice en las entrevistas importa. Y que si yo fuera tu hablaría con el periodista que te hizo esta. El párrafo donde dices que en Dinamarca no hay cómicos es rarísimo».

La actriz y cómica continúa con su mensaje exponiendo: «Ahora no hay menos cómicas en España, de hecho hay más y mejores. Hay un boom de cómicas que llenan teatros y auditorios y arrasan allá donde van. Compararlas con niños cómicos o ancianos cómicos creo, de verdad, que es que el entrevistador no recogió bien tus declaraciones, porque como afirmación es un disparate. (Sí, leí la entrevista). Un beso compañero. La idea buena es apoyarnos entre todos, que cuesta mucho vender entradas y producir espectáculos, no echar leña al fuego de una polémica de mierda que rescata una guerra de sexos que debería estar superada».