Fran Llorente dice adiós a RTVE y ficha por Prisa como director de su Área de Vídeo

RTVE se despide de uno de sus rostros más valorados. Fran Llorente, jefe de Informativos de la cadena pública entre 2004 y 2012 e impulsor de la plataforma RTVE Play, que se encuentra en pleno proceso de crecimiento en el competido sector del streaming, se convertirá en el director de la nueva Área de Vídeo de Prisa Media. Así lo ha confirmado el grupo a través de un comunicado emitido en su página web. El periodista español se incorporará en semanas venideras y «trabajará en coordinación con los directores editoriales de los distintos medios, tanto de prensa como de radio, para el desarrollo y la expansión de nuevos contenidos de vídeo».

Fran Llorente

La llegada de Llorente se producirá meses después de que Prisa Media creara la dirección del Área de Audio, con la cual espera «dar un salto adicional en su transformación digital». El objetivo principal es proveer de eficiencia «a la estructura organizativa de la compañía, permite optimizar recursos y maximiza el alcance de sus contenidos con una visión global». Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media, expresa la intención por parte del Grupo de apostar por el diseño de nuevos formatos de vídeo en sus plataformas digitales.

«La experiencia que aporta Llorente en las nuevas narrativas nos permite reforzar de forma decidida nuestra apuesta por la generación de proyectos innovadores que maximicen el valor de nuestros contenidos y audiencias«, señala Núñez. El hecho de que el licenciado en periodismo fuera designado como director de Proyectos y Estrategias Corporativas y director de RTVE Play implica una apuesta casi segura a la hora de trabajar en su objetivo. De este modo, el ganador, entre otros, del galardón Javier Bueno, de la Asociación de la Prensa de Madrid, tendrá que abandonar la corporación pública, en la cual prácticamente ha desarrollado toda su carrera profesional.

Lorenzo Milá reacciona tajante en Twitter

Ante la noticia del fichaje de Fran Llorente por el Grupo Prisa, Lorenzo Milá, una de las principales figuras de TVE, no ha dudado en brindarle sus mejores deseos al que, hasta ahora, había sido su compañero en la Corporación, no sin antes dedicarle un dardo a la entidad por no valorar lo suficiente las capacidades del madrileño: «Ninguna empresa bien gestionada expulsa así a sus mejores talentos. Mucha suerte querido Fran, la aventura continúa», ha expresado en la mencionada red social.