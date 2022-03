Fran y Coral, un acercamiento entre secretos y complicidad

Coral ha entrado en el despacho de Fran para preguntarle por Carmen. La dependienta está muy preocupada por la madre de Raúl después de que éste le acusara de haber robado dinero en Garlo.

Al hacer las cuentas, Manolita le contó a los primos que faltaba dinero en la caja, pero todo ha sido un error.

En este nuevo encuentro, el creativo ha calmado a la joven y le ha explicado que Carmen está acudiendo a un profesional para tratar su problema de cleptomanía. Lo que no saben es que la mujer se inventó esa enfermedad para evitar desvelar su mayor secreto.





A pesar de que tuvo un encuentro íntimo con su mejor amiga, Fran no olvida a Coral: su mirada dice más que sus propias palabras y la química se palpa en el ambiente.

El día de la fiesta en el King’s, le recordó que su amor es real y se dieron un apasionado beso, pero aún no sabe que está embarazada. ¿De su primo o de él? Las cosas no son nada fáciles y la dependienta no quiere tomar una decisión.

