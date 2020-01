‘Friends’ deja de estar disponible en Netflix y se queda sin plataforma en Estados Unidos

2020 no ha comenzado con buen pie para los fans de ‘Friends‘ en Estados Unidos, que en este momento no cuentan con ninguna forma de disfrutar de su serie favorita (salvo en algunos canales por cable y si tienen en su poder los DVDs). Netflix, la única plataforma que contaba con la mítica sitcom emitida entre los 90 y la primera década de los 2000, la retiró de su catálogo estadounidense en la medianoche del 31 de diciembre y ya no está disponible para sus usuarios.

Phoebe, Joey, Monica y Rachel

El motivo, como muchos seguidores ya conocían, es el próximo lanzamiento de HBO Max, previsto para la primavera de 2020. Se trata de una nueva plataforma de streaming de WarnerMedia, que habría abonado unos 425 millones de dólares con el fin de asegurarse durante cinco años la exclusividad de los 236 episodios de ‘Friends’. Con su llegada la sitcom volverá a estar disponible en streaming en EEUU por 14,99 dólares al mes.

Como ‘Friends’, ‘South Park‘ y ‘The Big Bang Theory‘ dejarán de estar disponibles próximamente para mudarse a HBO Max, mientras que ‘The Office‘ abandonará Netflix a finales de 2020 para pasar a formar parte del catálogo de Peacock. Por el momento, todo esto afecta únicamente a EEUU y en España todavía se puede disfrutar de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross en Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Preguntadas por FormulaTV, las plataformas declinan hacer comentarios sobre el futuro pero recuerdan que los acuerdos de distribución de cada país son independientes entre si.

Los fans, desolados

La eliminación de ‘Friends’ del catálogo de Netflix USA no se hizo esperar y se produjo exactamente en la noche del 31 de diciembre, justo en el minuto que pasamos de 2019 a 2020. Los fans no tardaron en compartir su tristeza en redes, ya que a alguno le sorprendió incluso mientras visionaba uno de los episodios. «Acaban de quitar ‘Friends’ de Netflix a mitad de un episodio, es la manera más dura de comenzar el año nuevo«, escribía un usuario en redes sociales.

