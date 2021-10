Frigenti y Sofía, enfrentados en ‘Secret Story’: «¿Me hablas tú de falta de educación?»

‘Secret Story: La casa de los secretos‘ concluyó su semana pasada con una doble expulsión, después del desagradable episodio que protagonizó Sofía Cristo y Miguel Frigenti, el cual propició la expulsión disciplinaria de la madrileña. A ella le siguió su compañero, cuyo duelo con Sandra Pica lo convirtió en el tercer episodio de la edición, tras lo cual ambos coincidieron en plató el domingo 3 de octubre, cuando vivieron un nuevo enfrentamiento a raíz de las críticas del manchego a sus excompañeros de reality.

Sofía Cristo y Miguel Frigenti discuten en ‘Secret Story’

El programa mostró imágenes de la actitud que los habitantes de la casa de los secretos habían tenido hacia la prueba semanal, basada en el concepto de «criados y señores», por la que muchos de los colaboradores presentes se mostraron muy críticos con ellos. «Hay pruebas que buscan más y otras, que gustan menos. Es lo que hay», declaraba Gianmarco Onestini, mientras Frigenti se mostró muy crítico con Emmy Russ, de quien señaló que era siempre la última en levantarse. «¿Y qué te importa a ti eso?», le echó en cara Cristo, ante lo que el manchego argumentó que «esto es un debate para opinar de los concursantes. Si quieres, opino del tiempo».

«Emmy es una vaga que no hace la prueba, es la última que se levanta porque no ha dado un palo en su vida y es una niña consentida», añadía el colaborador. «Tú eres perfecto», replicaba Cristo, mientras el aludido respondía que «no, por eso estoy aquí». «Eres el mejor concursante de la historia. A mí me han expulsado y me he ido por la puerta de atrás, pero tú eres el tercer expulsado», proseguía la madrileña, en medio de la disputa. «¿Alguna vez vez algo positivo en un ser humano?», insistía Cristo, quien al recibir un «sí» como respuesta, animaba al manchego a decir algo a favor de la alemana. «Es una chica que puede resultar muy graciosa, tiene golpes de humor muy buenos, pero es una vaga y una consentida», declaraba Frigenti, sobre Russ.

«Vas de Dalái Lama»

Alba Carrillo confesaba entonces haber escuchado a Frigenti hablar bien de su madre, Lucía Pariente, que quiso dar a conocer a la audiencia. «Aunque se quejaba al principio de la prueba, ha sido la única del grupo de los criados que nos ha estado sirviendo cuando pedíamos algo y lo ha hecho todo hasta el final«, elogió Frigenti, antes de apuntar a la mala actitud de otros compañeros, algo que volvió a hacer saltar a Cristo.

«Tienes que pedir los videos de cómo pedís vosotros las cosas, con que falta de educación», apuntaba la madrileña. «¿Me vas a hablar tú de falta de educación cuando no has parado de insultar?», replicó el manchego, para después añadir que «vas de Dalái Lama y eres la primera que ¡zas!». «No voy a entrar en tus provocaciones», advertía Cristo. La madrileña pidió entonces unos segundos para dejar clara una cosa ante la audiencia y zanjar la disputa: «he estado mediando con él desde el principio y siempre me he acercado a él. Miguel era quien decía que yo era como su terapeuta. Y eres un provocador y agredes verbalmente«.