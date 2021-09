‘Genera+ion’, cancelada tras tan solo una temporada

Con poco más de un año a sus espaldas, HBO Max ha hecho oficial su primera cancelación. La plataforma de streaming de WarnerMedia ha anunciado la cancelación tras tan solo una temporada de ‘Genera+ion‘, el drama adolescente creado por Zelda Barnz y su padre, el guionista Daniel Barnz, que contaba con Lena Dunham como productora ejecutiva.

El joven reparto de ‘Genera+ion’

La ficción debutó en marzo de este mismo año, pero el servicio decidió dividir en dos tandas los dieciséis episodios que han conformado su primera (y única) temporada, tal vez confiando que en ese intervalo de tiempo el boca a boca consiguiera que más espectadores la descubriesen y se sumasen en junio. Sin embargo, parece que la táctica no habría surtido el efecto deseado.

«No tendremos una segunda temporada de ‘Genera+ion’. Nos sentimos muy orgullosos de habernos asociado con Zelda y Daniel Barnz para hacer un retrato fiel y auténtico de los jóvenes LGBTQ con un grupo tan diverso de personajes e historias llenos de matices», afirma un portavoz de HBO Max en un comunicado. «Les agradecemos a ellos y a nuestro reparto maravillosamente dotado por todo su arduo trabajo y colaboración».

A pesar de esta cancelación, HBO Max sigue teniendo una la lista de producciones originales potente pese a su corta vida que incluye títulos ya renovados por una segunda temporada como el thriller ‘The Flight Attendant‘, la nueva ‘Gossip Girl‘, la comedia ‘Hacks‘, la antología romántica ‘Love Life‘, la comedia dramática con toques de ciencia ficción ‘Made for Love‘ y ‘Raised by Wolves‘, el magnético drama sci-fi producido por Ridley Scott que ha saltado a la plataforma tras su paso por TNT.

Retrato fiel de la generación Z

Surgida a partir de las experiencias de Zelda Barnz, ‘Genera+ion’ seguía a un grupo de estudiantes de secundaria cuya exploración de la sexualidad moderna pone a prueba creencias profundamente arraigadas en la sociedad sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora. En su reparto, lleno de rostros semi-desconocidos, destacan nombres como Justice Smith, Chase Sui Wonders, Uly Schlesinger, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Nathanya Alexander y Martha Plimpton.

Daniel Barnz y su marido, el productor de cine Ben Barnz, que junto a Dunham también ejercieron de productores ejecutivos de la serie, plantearon el proyecto como una manera de que su hija Zelda se introdujese en la industria de la televisión. Lo que no se imaginaban era que se iba a convertir en un inesperado viaje en el que la joven acabase trabajando codo con codo nada menos que con la creadora de ‘Girls‘.