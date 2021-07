Gianmarco denuncia que Olga Moreno quiso manipularlo durante la preconvivencia

Una semana ha pasado desde que Olga Moreno se convirtiese en la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘. Tras más de tres meses de concurso y muchas polémicas, su compañero Gianmarco Onestini se ha sentado este viernes 30 de julio en el programa ‘Viernes deluxe‘ para desenmascarar a su excompañera de reality y contar cómo ha vivido él la experiencia con ella.

María Patiño y Gianmarco Onestini en ‘Viernes deluxe’

«No estoy reventado. Lo único que no me ha gustado es que haya ganado alguien que no se lo merecía. Un verdadero ganador deber ser alguien que no engaña a la gente, al programa, a sus compañeros… Es una persona que en todas las pruebas roba, que roba a sus compañeros, que ha mentido siempre», ha empezado contado el italiano. Además, el superviviente no ha dudado en calificar a la mujer de Antonio David Flores de «falsa» y que tras 107 días de concurso ha sido muy «estratega«.

«Es súper estratega, si hace algo lo hace solo por un interés. Lo he visto también conmigo y sabiendo que está con Antonio David no es algo que me sorprende. No la he felicitado porque para mí no se lo merecía. Yo he aplaudido, pero no la he felicitado«, ha dicho tajante, asegurando que no iba a felicitar a alguien que para él no ha dado todo lo que tiene que dar un ganador.

Olga, la gran decepción para Gianmarco

El italiano ha contado en ‘Viernes deluxe’ que en la preconvivencia ella intentó manipularlo: «Me dijo que su marido le había dicho que yo era buen niño. Yo le dije que no había acabado bien con él, pero que no quería empezar con prejuicios. Me empezó hablando de nominaciones durante la preconvivencia«, ha revelado ante la sorpresa de los colaboradores, señalando que Moreno le había insinuado que él tenía mucho apoyo.

Pero, además, el segundo finalista ha atacado a Marta López por la relación de amistad que mantiene con Moreno: «Entre ellas solo veía una amistad interesada. Me uno a Olga con la amistad y puedo hablar y defiendo a una persona que en las pruebas roba». ¿Habrá una reconciliación entre los exconcursantes?