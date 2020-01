Globos de Oro 2020: Guía para no perderse nada de la gala

Un año más llega la noche más esperada para los amantes del cine y de las series de televisión: la entrega de los Globos de Oro. El 5 de enero, los miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) darán a conocer el nombre de los agraciados en la 77ª edición de los aclamados galardones. La ceremonia tendrá lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde se reunirán los nominados y muchas celebridades, que esperan disfrutar de una noche en la que se premiará y reconocerá el trabajo y el esfuerzo de directores, intérpretes, guionistas y del resto de profesionales de la industria cinematográfica y televisiva.

A diferencia de lo que lleva ocurriendo en eventos de este tipo, los Globos de Oro sí que contarán con un responsable que ejercerá de presentador. Además, algunas producciones que compiten por alzarse con uno de los apreciados galardones parten como favoritas, acaparando todas las miradas desde antes que dé inicio la ceremonia. Con motivo del esperado evento, desde FormulaTV queremos recopilar algunos datos que debes tener en cuenta para saber cuándo empieza la gala, dónde podrás verla en España, quiénes la presentarán y cuáles son los favoritos para alzarse con uno de los deseados galardones.

1 Dónde verlo en España

Globo de Oro

Para los aficionados a este tipo de eventos, la noche de los Globo de Oro se convierte en una de las más importantes del año, sobre todo porque son conocidos como la antesala de los Premios Oscar. Si resides en España y quieres disfrutar en vivo y en directo del evento para conocer de primera mano quiénes son los vencedores, la gala será retransmitida en Movistar+. Para ser más exactos, podrá verse en Movistar CineDoc&Roll (dial 31), Movistar Seriesmanía (dial 12) y #0 (dial 7).

Asimismo, el equipo de ‘La Script en Movistar+‘ ha sido el elegido, un año más, para conducir la programación especial. De este modo, las presentadoras María Guerra y Pepa Blanes, acompañadas de la experta en cine Cristina Teva y la seriéfila Laia Portaceli, serán las encargadas de comentar todo lo que ocurra durante la noche. Además, el periodista Alberto Rey y la especialista en redes sociales Elena Neira. Asimismo, desde Los Ángeles, retransmisión en directo con el corresponsal Gui de Mulder. Por tanto, la cadena de pago será la responsable de emitir en directo y en exclusiva durante la madrugada del 5 al 6 de enero la alfombra roja y la ceremonia de los Globos de Oro 2020.

2 Hora de inicio de la alfombra roja y de la gala

Equipo de Movistar+ al cargo de los Globo de Oro

La cita con los Globos de Oro dará comienzo a las 00:30h, momento en el que Movistar+ arrancará con un previo con el que calentarán motores antes del inicio de la alfombra roja. Seguidamente, desde la 1:00 hasta las 2:00, la plataforma de pago ofrecerá a los espectadores el desfile de actores y actrices, que posarán ante los medios luciendo sus mejores galas. Finalmente, desde las 2:00 hasta las 5:00 se retransmitirá, también en directo, la ceremonia de los Globo de Oro.

Además, durante todo el domingo 5 de enero en Movistar Seriesmanía (dial 12) desde las 12:15h se emitirán los primeros episodios de las series más premiadas que forman parte de su catálogo. Las acompañará el especial Camino a los Globos de oro 2020. Igualmente, si eres de los que no puede ver la ceremonia en directo porque ya tiene planes para la noche de Reyes, pero no quiere perderse nada de lo que suceda durante la gala, no te preocupes, Movistar emitirá al día siguiente un resumen con los mejores momentos. Este repaso y análisis podrá verse a las 22:00h en CineDoc&Roll (dial 31) y Movistar Seriesmanía (dial 12) y a las 00:30h en #0 (dial 7).

3 Ricky Gervais como maestro de ceremonias

Ricky Gervais

Al contrario de lo que cabría esperar después de la ausencia de presentadores en la entrega de los Premios Emmy 2019 y de los Premios Oscar 2019, los Globos de Oro no seguirán la misma fórmula y sí contarán con la figura del presentador. De hecho, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha decidido que Ricky Gervais sea el responsable de ejercer de maestro de ceremonias. El actor y humorista toma el relevo como anfitrión al actor Andy Samberg (‘Brooklyn Nine-Nine‘) y a la actriz Sandra Oh (‘Killing Eve‘), que fueron los responsables de ejercer de conductores de la gala en la pasada edición.

El nombramiento de Gervais no es ninguna novedad si tenemos en cuenta que será la quinta vez en la que asuma el rol de presentador de la gala. El intérprete ya ejerció de conductor en los Globos de Oro durante tres años seguidos en 2010, 2011 y 2012. Tras unos años de ausencia, repitió en 2016. El británico se caracteriza por un humor peculiar, algo de lo que seguramente seremos testigos en esta gala. Él mismo ha reconocido estar feliz y emocionado por volver a presentar la gala, aunque ha dejado caer que será la última ocasión que esto suceda, algo que no restará diversión a la noche.

4 Responsables de las entregas

Galardones de los Globo de Oro

Como en cada edición, rostros conocidos de la pequeña y de la gran pantalla serán los encargados de desvelar quiénes son los vencedores en cada categoría y de hacerles entrega de los codiciados galardones. Una de las confirmadas para realizar dicha labor es la actriz hispanocubana Ana de Armas, que también se encuentra nominada en la categoría a Mejor actriz protagonista de comedia o musical por su papel en «Puñales por la espalda».

La que diera vida a Carol en ‘El internado’ y que también ha participado en ficciones como ‘Hispania’, no será la única que suba al escenario para entregar uno de los premios. Entre otros, también podremos ver a los intérpretes Amy Poehler, Rami Malek, Scarlett Johansson, Salma Hayek, Charlize Theron, Ted Danson, Will Ferrell, Helen Mirren, Matt Bomer, Sofia Vergara, Kerry Washington, Jason Momoa, Glenn Close, Tim Allen, Margot Robbie, Harvey Keitel, Tiffany Haddish, Dakota Fanning y Chris Evans.

5 Premio Carol Burnett para Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres

La actriz, presentadora y humorista Ellen DeGeneres ha sido la elegida para recibir el Premio Carol Burnett en esta edición. La conductora de ‘The Ellen DeGeneres Show’, que ha sido nominada al Globo de Oro en tres ocasiones, recogerá el galardón con el que rinden homenaje a su trayectoria y con el que reconocen su contribución al ámbito televisivo. De este modo, se convierte en la segunda celebridad en obtener el preciado premio, pues la primera en recibirlo fue la propia Carol Burnett, quien otorga el nombre al galardón al haber sido la persona con más Globos de Oro obtenidos en esta ceremonia.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood quiere destacar que es una pionera que ha cautivado al público durante casi 25 años con su encanto e ingenio innegables. Además de su éxito televisivo, argumenta que se trata de una defensora y filántropa, presta su voz a quienes no la tienen y difunde amabilidad y alegría a través del poder de su plataforma. No obstante, DeGeneres no será la única homenajeada durante la 77ª edición de los Globo de Oro, el actor Tom Hanks también subirá al escenario para recibir el Premio Cecil B. DeMille, galardón con el que llevan reconociendo y honrando la trayectoria cinematográfica de diferentes intérpretes desde el año 1952.

6 Los grandes favoritos

Phoebe Waller-Bridge en ‘Fleabag’

Como en cada evento de semejante magnitud siempre hay favoritos que acaparan todas las miradas. Los Globos de Oro de este año no iban a ser menos y también cuenta con varias producciones que parten en cabeza en la carrera por alzarse con uno de los preciados galardones. Uno de los nombres que más suenan en todas las quinielas es el de ‘Fleabag‘, la comedia creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. La segunda temporada de la ficción es una de las mejores valoradas, tanto a nivel argumentativo como por la interpretación de su actriz principal.

Además, en la categoría de Mejor serie de drama, ‘The Crown‘ podría alzarse con la victoria, pues la tercera temporada ha mantenido el nivel de sus predecesoras y ha destacado por una espléndida ejecución de Olivia Colman, que se mete de lleno en la piel de la reina Isabel II. Lo mismo sucede en el apartado de Mejor Miniserie o TV movie, donde ‘Chernobyl‘ destaca entre sus competidoras. La ficción de HBO no ha dejado indiferente a nadie por la forma en la que ha expuesto uno de los desastres más grandes de la historia.

Asimismo, centrándonos en el apartado cinematográfico, contaremos con presencia española, pues «Dolor y gloria«, la última cinta dirigida por Pedro Almodóvar, opta al premio a Mejor película de habla no inglesa. Del mismo modo, Antonio Banderas podría recibir el Globo de Oro a Mejor actor protagonista de drama de un largometraje por su labor en dicha película. Aunque el malagueño no lo tendrá nada fácil, pues se disputa el premio con pesos pesados como Joaquin Phoenix por «Joker» y Adam Driver por «Historia de un matrimonio«.