Gloria Camila, sobre su relación con Rocío Carrasco: «De un día para otro desapareció»

Gloria Camila ha hablado abiertamente sobre su relación con Rocío Carrasco. Aunque llevan más de 8 años sin hablarse, la hija de José Ortega Cano quiso explicar cómo fueron los últimos momentos en los que ambas se llevaban bien. Además, aprovechó la ocasión para responder a Carlota Corredera, quien la acusó de haber mentido cuando habló de su batalla judicial con Carrasco.

Gloria Camila y Rocío Carrasco

La colaboradora de ‘Ya son las ocho‘ habló abiertamente sobre cómo dieron por terminada su relación: «Siempre hemos estado juntas, ella siempre venía a casa de mamá. De un día para otro desapareció«, explicó en una entrevista para la revista Diez Minutos. Además, reprochó a Carrasco que, como ella era mayor, debería haber dado el paso de la reconciliación: «Yo era menor, si alguien tenía que hacer algo, pedir explicaciones o mover la primera fecha, era ella», afirmó.

Respecto a si ve posible un posible acercamiento, la hija de Rocío Jurado lo tiene claro: «Yo ya no espero nada», detalló. Además, Gloria Camila aclaró que ella sí había puesto de su parte para volver a tener relación con su hermana, aunque se mostró cansada del tema: «Yo bastante lo he intentado como para seguir haciéndolo ahora«, comentó la andaluza.

La respuesta a Carlota Corredera

Gloria Camila aprovechó su intervención para responder a Carlota Corredera, quien la acusó de mentir a los espectadores, ya que la colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ afirmó que Carrasco no había aportado documentos privados de Rocío Jurado en el juicio que enfrenta a ambas. «Cuando alguien está tan cegado con una verdad que sí mismo se crea, creo que igual lo que digas«, aseguró.

La exsuperviviente se despachó a gusto contra la presentadora de ‘Sálvame‘ y afirmó que no sabía lo que realmente sucedió en sede judicial: «Creo que las terceras personas que no tienen ni idea, ni de la misa la mitad, creo que a mí ahora mismo no me importa», detalló. De esta manera, quiso dar por zanjado el tema: «Yo no vengo a convencer a nadie, menos a Carlota Corredera», sentenció.