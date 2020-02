Gloria Camila y Sofía Suescun, enfrentadas en ‘Supervivientes’: ‘Olvida a Rocío y preocúpate de tu hermano’

La noche del martes 25 de febrero, Carlos se estrenó en la primera gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘ en la edición de ‘Supervivientes 2020‘, en la que contó con los defensores de los nominados, además de algunos colaboradores. Entre ellos, se encontraban Gloria Camila y Sofía Suescun, quienes vivieron su primer cara a cara en el estreno del reality y entre las cuales no tardó en surgir una evidente tensión.

Gloria Camila y Sofía Suescun, cara a cara en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

La situación se desató en pleno rifirrafe entre la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ y Albert Álvarez, quien quedó en segunda posición en la edición posterior, por detrás de Omar Montes. «Me ha preguntado cuántos peces pesqué, cuando yo gané el concurso, que creo que es más importante», señaló Suescun, quien instó a Álvarez a que «no me vaciles con la ironía», antes de volver al vídeo que acababan de ver sobre los concursantes de la actual edición, concretamente de la playa de los mortales, y sus intentos por pescar algo.

«Lo importante son las ganas que ponen algunos de los supervivientes, porque a Rocío Flores no la vemos por ninguna parte. Yo solo la veo bajo la sombra», declaró Suescun, momento en el que Gloria decidió intervenir, mientras la colaboradora proseguía criticando de Flores que, «en vez de llorar tanto, ponte a pescar». «Yo quiero destacar, que a ver si tú dejas de hablar tanto de Rocío Flores, que llevas haciéndolo durante meses, y te preocupas más por tu hermano y hablas de él«, la invitó Gloria Camila, tajante, haciendo referencia al concurso de Cristian Suescun y despertando así un efusivo aplauso por parte del público. «Qué pesada», comentó la tía de la concursante, hastiada de las continuas referencias de Suescun a Flores.

«En la vida te van a aplaudir así, cariño»

Lejos de quedar ahí el enfrentamiento, ambas volvieron a enfrentarse minutos después, cuando Sofía manifestó que «espero que hayas aprovechado ese aplausito». «¿Qué has sentido, por cierto?», quiso saber la colaboradora, con cierta ironía. «Me he sentido muchísimo mejor que tú», aseguró Gloria, despertando un nuevo aplauso del público ante la risa de Suescun. «Me siento orgullosa de hacerla sentirse feliz por una vez en la vida a esta chica. En la vida te van a aplaudir así, cariño», señaló Sofía, ante lo que su interlocutora replicó que «soy muy feliz, no soy feliz por ti». «Ahora si quieres, vete a ‘Mujeres y hombres y viceversa‘ y me dices lo que no me dices aquí», añadió Gloria, tras lo cual Suescun defendió que «simplemente, estaba opinando sobre el vídeo». «Mi hermano en ese momento estaba pescando», prosiguió Sofía, mientras Gloria insistía en que «solo hablas de Rocío y en ese vídeo no sale porque está en la otra playa», antes de que Sobera pusiera fin a la disputa.