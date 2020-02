Gonzalo, en contra de la relación de Christofer y Fani tras ‘La isla de las tentaciones’: ‘No puedo aceptarla’

La noche del viernes 14 de febrero, ‘El debate de las tentaciones‘ contó con la emisión de una nueva entrevista de Christofer Guzmán, dada su ausencia en plató, en la que habló de sus compañeros de ‘La isla de las tentaciones‘. El exparticipante tuvo ocasión de entrar en directo, a través de una llamada, para despedirse de Fani Carbajo, dado que pondría rumbo a ‘Supervivientes‘ nada más concluir el debate. Además, pudo charlar con Gonzalo Montoya, su mayor apoyo durante la grabación del programa, quien manifestó durante toda la emisión su animadversión hacia Fani y tuvo ocasión de hablar sobre el asunto con Christofer.

Gonzalo, durante su conversación con Christofer en ‘El debate de las tentaciones’

Durante la entrevista de Guzmán con Sandra Barneda, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ tuvo ocasión de hablar sobre sus excompañeros. «Álex no me lo creí desde el primer momento. Hay ciertas acciones que viví yo que luego me decía que no las sentía de verdad», comentó Christofer, mientras que alabó de Gonzalo el hecho de que «fue un pilar fundamental» en la villa. «Fuera, cuando salí, fue el único que ha tenido contacto conmigo», añadió Guzmán, antes de matizar que, «pasado un tiempo, ha hecho ciertas cosas que no me gustan». «Si tú me respetas a mí, respeta a la persona con la que estoy», opinó Christofer, antes de asegurar que, el hecho de si Fani era o no lo mejor para él, «lo decido yo». «Con Ismael, no tuve trato ni dentro ni fuera», confesó Christofer, quien concluyó señalando de José Sánchez que «es un tema aparte», tras lo cual apuntó de a «tanta perfección».

Además, durante el encuentro con Sandra, la presentadora quiso saber si Fani le había pedido que «no veas a Gonzalo», algo que Christofer negó de forma tajante. «Soy un chico impulsivo. Si algo ensalzo es el valor de la amistad», declaró el aludido, desde plató, tras lo cual añadió que «amigos tenemos todos, pero los que están en las malas, son los de verdad» y criticó el hecho de que Fani «se partiera de risa» mientras Christofer estaba sufriendo en la hoguera de confrontación. «No puedo aceptarla», confesó Gonzalo, sobre Carbajo, tras asegurar de su novio que «voy a estar con él y tendrá un plato en mi casa». «Sé que va a ser más feliz solo», declaró Montoya, convencido, mientras Fani defendió que su pareja «sabe lo que hay dentro de mi casa». «Eres un falso», le reprochó Carbajo, tras acusar a Montoya de no decirle nunca a Christofer «nada de esto». «Eres un compañero, no un amigo», opinó Fani.

«Mientras estés con ella, no tendremos relación»

Durante la gala, Christofer tuvo ocasión de llamar por teléfono, directo, ocasión en la que Sandra le preguntó acerca de la opinión de Gonzalo sobre su reconciliación con Fani. «Me da rabia que piense así, porque le considero muy buena persona. Nunca le voy a mentir», afirmó Christofer, tras lo cual añadió que «me habría gustado llevar esa relación que tuvimos en la isla, pero hay ciertas cosas que no puedo permitir».

«Perdón si te ha molestado algo. Que sepas que nunca te voy a fallar, pero cuando lo dejes con esta chica. Mientras tanto, tú y yo no vamos a tener relación, lo siento», respondió Gonzalo, ante lo que Christofer señaló que «cada uno sigue su camino». «Mucha gente querrá que lo dejemos, pero no se dan cuenta del amor que sentimos y no saben lo que hay en casa», defendió el novio de Fani. «Me estás viendo durante estos meses desde que terminó el programa, cómo estoy luchando, sufriendo por demostrarte que quiero estar contigo», alegó por su parte Carbajo.