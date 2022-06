Gülben le confiesa a Esat que no puede tener más suerte de tener a alguien como él a su lado: «Tengo lo que siempre he soñado»

Gülben le confiesa a Esat que no puede tener más suerte de...

Tras unos días un poco complicados, en los que Gülben duda si puede cuidar bien a su hija y alguna que otra discusión con Esat al no dejar casi que cuide a su hija, parece que su relación está mejor que nunca y juntos están empezando a disfrutar de su vida, junto a su pequeña, como padres primerizos.





Gülben le confiesa a Esat que no puede ser más feliz: “Tengo lo que siempre he soñado. Me siento muy feliz por haberlo conseguido”.

Esat le dice que él también está muy feliz por la familia que están formando juntos, aunque le confiesa que cree que Gülben está enfadada con él porque pasa mucho tiempo en casa con Masal.

Gülben le responde que no está acostumbrada a tener un padre como él en casa, que se preocupe y cuide de su hija y que, por eso, le resulta raro: “Espero que siempre seas así con Masal”.

“Soy muy afortunada por tenerte”, le dice Gülben a su marido.

¿Pueden ser más adorables?