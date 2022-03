¡Han, enfadado, le pide a Safiye que no deje volver a entrar a Ceylan en casa!

¡Han, enfadado, le pide a Safiye que no deje volver a entrar...

Han llega a casa y descubre que Ceylan le ha dejado un enorme regalo: “¿Ha venido aquí, ¿verdad?”, le pregunta a Safiye extrañado.

“Si me respetas un poco, no dejarás que vuelva por aquí”, a lo que Safiye le responde que no entiende su reacción y que, además, se portó muy bien con ella cuando la encontró cuando estaba perdida.





Safiye le confiesa que ella no le ha olvidado, tras la conversación que mantuvieron ambas, en la que Ceylan le confesó que aún seguía enamorada de su hermano.





“Yo sí que la he olvidado”, le responde Han, pero Safiye no lo tiene tan claro