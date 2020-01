Harry y Meghan Markle, en el punto de mira de Netflix

Netflix es una de las creadoras de contenido audiovisual más importantes y reconocidas a nivel mundial. Gran parte de su éxito se basa en fichar para su equipo a los talentos más destacados de la industria y en contar con las figuras que más despiertan la atención del público. Por esta razón, no es extraño que la compañía que dirige Reed Hastings quiera incorporar a su plantilla a los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, ahora que se han divorciado de la familia real británica.

Harry y Meghan Markle han decidido alejarse de la familia real británica

Ted Sarandos, director de contenidos de la plataforma, no dudó al afirmar que serían un buen fichaje en declaraciones recogidas por The Guardian: «¿Quién no estaría interesado? Sí, seguro». El sueño de Sarandos podría hacerse real, ya que los duques de Sussex han acordado con la reina Isabel II su progresiva salida de la casa real británica, con el objetivo de vivir como personas autónomas y con el deseo de ganar su propio dinero. Además, Meghan trabajaba como actriz antes de renunciar a su empleo para contraer matrimonio con el príncipe.

Si Netflix les plantease una oferta, no sería la primera que Harry y Meghan la reciben, pues la la actriz de ‘Suits‘ ya ha llegado a un acuerdo para prestar su voz en un proyecto de Disney a cambio de una donación caritativa, según The Guardian. Asimismo, el año pasado, cuando todavía no se había planteado su ruptura con la casa real británica, Harry recibió una oferta para trabajar junto a Oprah Winfrey en un documental sobre salud mental para Apple TV.

¿Veremos una secuela de ‘The Crown’?

Ted Sarandos no se ha pronunciado sobre qué tipo de proyectos le ofrecería a los duques de Sussex si finalmente consigue contar con ellos en su plantilla. Una de las posibilidades que a el público le gustaría ver con toda seguridad sería la narración en primera persona de Harry y Meghan sobre su nueva vida. Quién sabe si en unos años vemos una secuela de ‘The Crown‘, la serie que narra la vida de la reina Isabel II, protagonizada por su nieto y su mujer interpretándose a sí mismos.