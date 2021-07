HBO Max parodia a la familia real británica en el tráiler de ‘The Prince’

El príncipe Jorge protagoniza la ficción animada ‘The Prince’, que está disponible en HBO Max desde el 29 de julio.

La familia real británica va a pasar por el filtro animado con ‘The Prince‘, la nueva ficción original de HBO Max. La plataforma de streaming ha estrenado finalmente la parodia creada por Gary Janetti, guionista de ‘Padre de familia’, que ganó mucha popularidad en su cuenta de Instagram al publicar piezas humorísticas protagonizadas por el príncipe Jorge. Ese fue el germen de este proyecto, que sigue los pasos del hijo de Guillermo de Cambridge y Kate Middleton en su ajetreado día a día.

Como no podía ser de otra manera, el pequeño Jorge está rodeado por su particular familia, desde la reina Isabel hasta sus parientes, ahora algo más lejanos, Harry y Meghan Markle, cuya vida en Estados Unidos también será retratada. En el reparto también tiene cabida Felipe de Edimburgo, cuyo fallecimiento hace unos meses provocó que ‘The Prince’ fuera retrasada para no herir sensibilidades en un momento delicado.

El reparto de voces de la serie cuenta con Orlando Bloom, Condola Rashad, Frances de la Tour, Dan Stevens, Andy Cohen, Brad Goreski, Kelly Ripa o Paul Anderson, que juegan su particular papel en esta animada familia real. Los doce episodios de ‘The Prince’ están disponibles en HBO Max desde el jueves 29 de julio.