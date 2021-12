HBO trabaja en una continuación de ‘A dos metros bajo tierra’

Cuando se hacen rankings sobre los mejores finales de la historia de la televisión, suele haber bastante consenso. Para muchos, el cierre de ‘A dos metros bajo tierra‘ es el más redondo por su habilidad para mantiene fiel a la premisa misma de la serie hasta el último momento pero también porque, aparentemente, no podía ser más definitivo. Sin embargo, parece que en HBO no están muy de acuerdo con esto último y estarían trabajando en una serie continuación del drama creado por Alan Ball.

El reparto principal de ‘A dos metros bajo tierra’

Según afirma Variety, el proyecto estaría aún muy verde y se encontraría en las primeras fases de desarrollo. De hecho, ni siquiera habrían decidido ni su trama, ni si se trataría de un reboot o una secuela que siguiese a algunos de los personajes de la ficción original (algo que, técnicamente, la situaría antes del final). Tampoco hay ningún guionista vinculado porque, según afirma el medio, no les corre mucha prisa. Lo único claro es que contarán con Ball, Bob Greenblatt y David Janollari como productores ejecutivos.

Esta secuela o lo que acabe siendo de ‘A dos metros bajo tierra’ es el segundo proyecto que tiene en desarrollo HBO relacionado con una creación de Ball. Hace un año la cadena nos sorprendió anunciando que el creador de ‘Riverdale‘ y ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina‘, Roberto Aguirre-Sacasa, estaba trabajando en un reinicio de True Blood.

En el Olimpo de las series

Estrenada en junio de 2001, ‘A dos metros bajo tierra’ era un drama con toques de comedia negra que giraba en torno a la familia Fisher, que dirigía una pequeña funeraria en la ciudad de Los Ángeles. Su reparto principal estaba formado por actores como Peter Krause, Michael C. Hall, Lauren Ambrose, Frances Conroy, Rachel Griffiths y Freddy Rodriguez, pero la serie también sirvió de trampolín para actores como Justina Machado y Rainn Wilson.

A lo largo de sus cinco temporadas y sesenta y tres episodios, la serie de Ball no paró de recibir grandes elogios y múltiples reconocimientos, entre los que destacan nueve premios Emmy de un total de cincuenta y tres nominaciones, tres SAGs en reconocimiento a su reparo y tres Globos de Oro, incluido el de mejor serie de drama en 2002.

En cuanto a Ball, que antes de ‘A dos metros bajo tierra’ venía de ganar nada menos que un premio Oscar por el guión original de «American Beauty», posteriormente ha seguido trabajando con HBO en ficciones como la ya mencionada ‘True Blood’ y la breve ‘Here and Now‘, así como en ‘Banshee‘, que se emitía en su difunta cadena hermana Cinemax, y en la adaptación cinematográfica de «The Immortal Life of Henrietta Lacks», de la que fue productor ejecutivo.