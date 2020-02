‘Hollywood’, la miniserie de Ryan Murphy para Netflix, se estrena el 1 de mayo

Ryan Murphy está exprimiendo su talento como director, productor y guionista para Netflix, que ya está viendo los frutos del acuerdo firmado con el creador de ‘Glee‘ y ‘American Horror Story‘. El próximo en aterrizar a la plataforma será ‘Hollywood‘, la miniserie con la que conoceremos los recovecos de la ciudad angelina, vista a través del prisma de un grupo de aspirantes a actores y cineastas tras la Segunda Guerra Mundial.

Los siete episodios que dan forma a la serie estarán disponibles el 1 de mayo, como indica Deadline. Además, la propia cuenta de Twitter del servicio de streaming ha confirmado la noticia compartiendo el póster oficial de ‘Hollywood’, en el que se puede apreciar a la banda de visionarios encaramándose a la H del mítico cartel de Hollywood para observar la ciudad desde las alturas.

Darren Criss, David Corenswet, Samara Weaving, Jeremy Pope, Laura Harrier, Patti Lupone, Dylan Mcdermott, Jim Parsons, Jake Picking & Holland Taylor star in Hollywood — a provocative and incisive limited series from Ryan Murphy & Ian Brennan set in post-World War II Los Angeles pic.twitter.com/SXSiYSrzIn

— Netflix US (@netflix) February 20, 2020