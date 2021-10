Hope se adapta a su nuevo entorno en el 2×02 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

El 3 de octubre comenzaba la emisión de la segunda temporada de ‘The Walking Dead: World Beyond‘ con un episodio en el que la teniente Kublek puso a prueba a Hope después de explicarle que su hogar había sido destruido. La joven tuvo que decidir entre ayudar a la República Civil Militar y poder ver así a su padre o seguir su propio camino. Finalmente optó por la primera opción, produciéndose el esperado reencuentro. Por su parte, Iris y Félix descubrieron también que Omaha había desaparecido y encontraron refugio en una nueva comunidad gracias a Will. Sin embargo, Iris no pudo ceder ante su deseo de reencontrarse con su familia y sus ansias le llevaron a asesinar a uno de los soldados de la RCM.

En el segundo capítulo de la segunda temporada de ‘The Walking Dead: World Beyond’, titulado «Foothold», que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, por un lado, Iris trata de lidiar con las consecuencias de sus acciones al mismo tiempo que Félix y Will buscan un plan para cubrir sus huellas y evitar ser descubiertos. Por otro lado, Hope se adentra en las instalaciones de su nuevo hogar al mismo tiempo que intenta retomar la relación con su padre y descubre algunas sorprendentes novedades.

Las consecuencias de las acciones de Iris

Iris y Will en el 2×02 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

El episodio comienza justo donde lo dejamos la semana pasada, con Iris enfrentándose a uno de los guardias de la República Civil Militar y asesinándolo para evitar ser descubierta. Para su fortuna, Félix llega a tiempo para ayudarle a esconder el cuerpo, aunque la tensión aumenta rápidamente cuando varios caminantes hacen acto de presencia complicando que puedan pasar desapercibidos. En este caso, Iris soluciona el problema en el que ella misma les ha metido por culpa de su imprudencia y acaba con la amenaza, logrando que el resto de los guardias que se acercaban al lugar no descubran lo que está sucediendo. En el estreno de la temporada ya vimos cómo Iris ha dejado atrás la inocencia de la anterior temporada, pero ahora ha vuelto a demostrar que ya no le va a volver a temblar el pulso cuando se trate de defenderse.

No solo Iris ha cambiado por completo su forma de ser y ahora es mucho más valiente y decidida y un personaje algo más interesante, también está completamente convencida de que la República Civil Militar es la responsable de todo lo malo que está sucediendo y que su hermana y su padre pueden estar en peligro. Sin embargo, el mayor problema ahora es no ser descubiertos por la teniente Kublek, que se presenta sin previo aviso en casa de Indira, obligándoles a esconderse. La tensión se puede cortar con un cuchillo, especialmente cuando el cuaderno de Iris con el símbolo de la República queda al descubierto. Al final la casualidad ha querido que Kublek se marche sin haber notado nada, aunque les ha faltado un pelo.

La relación de Hope con su padre

Hope y su padre en el 2×02 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

Tras un tiempo separados y debido a toda la situación por la que ha tenido que pasar Hope hasta llegar a su destino, la relación entre Hope y su padre es un tanto distante. Ambos intentar aparentar que nada ha cambiado, pero la joven ya no es la misma niña inocente que se despidió de su padre pensando que no tardaría mucho tiempo en volverlo a ver. Ahora ha tenido que caminar por su propia cuenta, se ha visto obligada a enfrentarse a sus temores y ser testigo de cómo la engañaban. Por todos estos motivos es muy difícil que vuelva a confiar en alguien, aunque tampoco puede evitar mostrarse contenta por estar de nuevo reunida con su padre.

Asimismo, aunque ha logrado el propósito de encontrar a su padre, Hope no puede quitarse de la cabeza a su hermana y a Félix. Gracias a Huck sabe que están en un lugar seguro, pero eso no le impide mantener la preocupación. Además, para protegerles no puede decirle nada a nadie sobre su ubicación, incluso no se fía de desvelar el secreto a su padre. Tampoco quiere hablar de todo lo que ha vivido, pero confiesa que estaba preocupada por si a su padre le habían hecho daño, pero ha comprobado que está bien e incluso ha rehecho su vida con una mujer. Por su parte, su padre está feliz de que su hija haya seguido sus pasos, aunque empieza a plantearse la posibilidad de que la República no sea del todo fiable. De hecho, se atreve a amenazar a la teniente con abandonar su trabajo si no consiguen reunir a toda su familia, demostrando que se trata de una ficción en la que los lazos familiares siempre están por encima de todo y constituyen el motor que les hace actuar y tomar decisiones.

Las investigaciones de la República Civil Militar

Lyla en el 2×02 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

La trama más interesante de este episodio debido a la información que aporta está relacionada con Lyla, la nueva compañera sentimental del padre de Hope. Se trata de una de las científicas e investigadores que trabaja para la República y detrás de esa cara simpática y de pura amabilidad en realidad se esconde una mujer manipuladora y con dobles intenciones que ha sido contratada para engatusar al doctor Bennett. Más allá de todas las mentiras que rodean al personaje, lo verdaderamente importante es que desvela a qué se dedican exactamente en los laboratorios, usando a Hope como excusa para que los espectadores también conozcamos de qué tratan las investigaciones y experimentos llevados a cabo por la República.

Así pues, mediante un tour por las instalaciones, Lyla explica para qué su usaban antes esos laboratorios hasta que fueron convertidos en la sede de sus investigaciones. Ahora en ellos se estudia a los caminantes para tratar de encontrar qué fue lo que hizo que el mundo cambiara, lo que también les permitiría hallar una posible cura. La información es muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que es la primera vez que se hace hincapié en el estudio del virus. Quien no parece tan interesada es Hope, que aprovecha la excusa de querer ir al baño para intentar entrar en una habitación restringida. Sin embargo, cuando lo iba a lograr aparece Mason, un joven encantador con el que ha mostrado muy buena química a pesar de la breve interacción. Algo nos dice que volverán a coincidir en el camino en próximos episodios.

El nuevo camino de Silas

Silas en su nuevo campamento en el 2×02 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

Completamente ajeno a todo lo que están viviendo sus amigas, Silas ha sido conducido hasta un extraño campamento habitado por otros jóvenes que se encargan de descontaminar de caminantes el lugar en el que se encuentran. Puede que el destino no sea muy agradable y que haya sido apartado de sus compañeros, pero por lo menos puede dar gracias por continuar con vida. Eso sí, ahora va a tener que aprender de la mano de los otros chicos y dedicarse a eliminar a todos los caminantes de la zona, un trabajo sucio que tiene un objetivo que no tardan en desvelarnos.

De este modo, lejos de intentar intimidar a Silas, el encargado muestra un lado amable y le explica con tranquilidad que se trata de un campamento de entrenamiento en el que aprenden a eliminar caminantes hasta convertirse en unos expertos. Realizan esta labor con la intención de acabar con los caminantes de una vez por todas y así usar los terrenos para cultivar y construir lugares seguros. Además, una vez adquieren una táctica infalible pueden lograr un ascenso, algo que podría acercarle a la República, donde se reencontraría con sus amigas.