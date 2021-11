‘How I Met Your Father’ comparte su primera imagen antes de estrenarse a comienzos de 2022

‘How I Met Your Father’ comparte su primera imagen antes de estrenarse...

Una nueva pandilla de amigos anda suelta por Manhattan. Tras acompañar a Ted, Barney, Robin, Lily y Marshall a lo largo de las nueve temporadas de ‘Cómo conocí a vuestra madre‘, en 2022 tendremos la oportunidad de regresar a la Gran Manzana de la mano de otra generación de treintañeros. Y es que el año que viene podremos ver ‘How I Met Your Father’, el spin-off de la mítica comedia de CBS, que acaba de lanzar su primera imagen oficial.

El reparto de ‘How I Met Your Father’

Si en verano se mostraron imágenes del elenco en el set de rodaje para celebrar la puesta en marcha de la producción, ahora Hulu ha compartido una instantánea del sexteto protagonista ante el puente de Brooklyn. No obstante, no todo es lo que parece, ya que ese fondo nocturno realmente es una recreación digital implantada en el plató de Los Ángeles en el que se graba la ficción.

En la fotografía nos encontramos, de izquierda a derecha, con Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Hilary Duff, Tien Tran y Suraj Sharma. Entre todos ellos, será Duff quien tenga un rol más prominente, ya que será la homóloga de Mosby en esta nueva versión. La actriz que saltó a la fama con ‘Lizzie McGuire‘ da vida ahora a Sophie, que a lo largo de ‘How I Met Your Father’ contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

La voz del futuro

Aunque no tenga presencia en la imagen, la ficción también contará con una estrella televisiva de la talla de Kim Cattrall, que será la versión futura de Sophie, como Bob Saget lo fue de Ted. En cuanto a la fecha de estreno de ‘How I Met Your Father’, por el momento no se ha elegido un día concreto, aunque la plataforma verde espera poder lanzarla a comienzos de 2022, como indica Deadline.