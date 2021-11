‘How I Met Your Father’ ya tiene fecha de estreno

Volvemos a Manhattan. Recientemente, Hulu lanzaba la primera imagen oficial de ‘How I Met Your Father’, que mostraba a su joven elenco con una versión digital del puente de Brooklyn como telón de fondo. En aquel momento también se desvelaba que la intención de la plataforma verde era lanzar el spin-off de ‘Cómo conocí a vuestra madre‘ a comienzos de 2022, y todo debe ir viento en popa, porque no tardaremos en descubrir al nuevo grupo de amigos.

El reparto de ‘How I Met Your Father’

Como ha desvelado el elenco a través de un vídeo, ‘How I Met Your Father’ se estrenará el 18 de enero del próximo año. Recurriendo al mítico «Wait for it…» de la serie original, los intérpretes han compartido este día, que será el momento en el que la ficción estará disponible en Hulu. En cambio, su lanzamiento en España todavía está en el aire, ya que ninguna plataforma se ha pronunciado al respecto, aunque lo lógico sería que la importara Disney+ como un Star Original.

Llegue por la vía que llegue, ‘How I Met Your Father’ está liderada por Hilary Duff, que, tras la cancelación del regreso de ‘Lizzie McGuire‘, vuelve a contar con un rol protagonista en la pequeña pantalla. Su personaje en este spin-off es Sophie, una treintañera que trata de buscar su sitio en el mundo junto a su grupo de amigos, mientras que en el futuro va contando sus anécdotas a su hijo.

