Huck recibe un ultimátum en el 2×03 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

La semana pasada en ‘The Walking Dead: World Beyond‘ vimos a Iris lidiar con las consecuencias de sus acciones. La joven ya no es la misma que en la primera temporada, ahora ha vivido experiencias que le han obligado a madurar y a ver la vida de otro modo completamente diferente. Mientras tanto, Felix y Will hicieron lo posible por ayudarla y eliminar todas las huellas para que no sean descubiertos. Por su parte, Hope inició su proceso de adaptación en el que será su nuevo hogar, descubriendo las instalaciones y aprendiendo más sobre el funcionamiento de las investigaciones llevadas a cabo por la República Civil Militar. Además, retomó la relación con su padre y conoció a Lyla, la nueva novia de Leo que esconde dobles intenciones detrás de tanta amabilidad.

En el tercer capítulo de la segunda temporada de ‘The Walking Dead: World Beyond’, titulado «Exit Wounds», que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 23:00 horas en AMC España, Huck recibe un ultimátum mientras intenta recuperar su antigua vida, lo que le obliga a tomar una decisión precipitada. Mientras tanto, Hope continúa conociendo a los habitantes de su nuevo hogar al mismo tiempo que trata de mantener la esperanza respecto a reencontrarse con Iris y Felix. Además, Elton y Percy toman una mala decisión y terminan envueltos en una situación inesperada que puede poner en peligro sus vidas.

No hay mal que por bien no venga

Asha en el 2×03 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

Hemos tenido que esperar hasta el tercer episodio para conocer la situación en la que se encuentran Elton y Percy. Hasta ahora los dos primeros capítulos estaban centrados especialmente en Hope y, por fin, han decidido dejarnos ver un poco más. En concreto, ambos jóvenes han logrado capturar un caballo para poder desplazarse con mayor facilidad y, aunque quieren encontrar a Silas, su prioridad es hallar comida para poder sobrevivir. Usando la casualidad como justificación, se encuentran con Asha y Dev, una pareja de hermanos que aparentar ser débiles, pero que esconden una gran inteligencia y habilidad para defenderse de los intrusos, tal y como han podido comprobar Elton y Percy en sus propias carnes.

Cuando iban a tratar de robarles unas verduras, Elton no ha podido soportar la presión y con su nerviosismo ha tirado por tierra el plan, permitiendo que descubrieran sus intenciones. No solo eso, su torpeza en la huida ha provocado que varios caminantes que permanecían ocultos entre la maleza le atacaran. Si no hubiese sido por Asha y Dev, ambos estarían muertos. Bueno, hay un tercer elemento que también merece su reconocimiento, nos referimos a la pana. Sí, el tejido del que está hecho el peculiar traje de Elton le ha librado de que la mordedura de un caminante llegara hasta su piel. La sorpresa por la efectividad del material es tal que Asha no duda ni un segundo en quitarle la ropa para utilizarla ella y dejar al pobre Elton en paños menores. Hasta aquí la trama ha estado dividida entre la tensión, la comedia y momentos repulsivos como cuando muestran un primer plano de Asha arrancando los ojos de un caminante.

Sin embargo, en el tramo final el misterio cobra protagonismo cuando somos testigos de cómo conducen a Elton y a Percy hasta una zona contaminada que les obliga a utilizar máscaras de protección, lo que nos recuerda directamente a ‘Fear The Walking Dead‘. Si en algún momento había posibilidad de que tuvieran alguna relación con el otro spin-off, la duda se resuelve cuando confirman que el lugar hasta el que les han trasportado es la comunidad dirigida por Indira y en la que se encuentran Iris y Felix. La verdad se desvela cuando explican que son los hijos de Indira y que en todo momento sabían quiénes eran los dos jóvenes. Ahora que respiran tranquilos, nosotros también podemos hacer lo mismo porque el grupo comienza a reunirse de nuevo, lo que nos permitirá saber de ellos más a menudo al no estar en tramas separadas.

La esperanza de Hope

Hope y Mason en el 2×03 de ‘Fear The Walking Dead: World Beyond’

Desde que consiguió reunirse con su padre, Hope no ha podido quitarse de la cabeza a su hermana y a Felix. Tener a su familia separada no es algo que sepa gestionar, incluso cuando está en una de las clases a las que le obligan a ir, le resulta complicado concentrarse. No obstante, para no caer en la monotonía, introducen un tercer factor para que la figura de Hope adquiera un nuevo camino. Así pues, tal y como era de esperar, Mason vuelve a hacer acto de presencia como uno de los compañeros de clase. No solo queda ahí su intervención, el chico parece muy interesado en Hope hasta el punto de invitarle a una fiesta con sus amigos.

Aunque en un principio rechaza la oferta, Hope termina acudiendo al evento, decisión tomada después de una tensa conversación con su padre en la que le pide que mantenga la esperanza, confíe en ella y no le pida más explicaciones. Para liberar tensiones, Hope se deja llevar por Mason e incluso vuelve a divertirse por un momento como si los problemas no existieran, hasta que un simple juego le recuerda de nuevo los momentos vividos con su hermana y sus amigos. Mason vuelve a quedar en un segundo plano cuando Hope se marcha directa a la casa de Huck para exigirle que le lleve hasta el lugar en el que se encuentran Iris y Felix. Aunque parece que Mason no termina de ser una pieza importante, todavía no conocemos del todo sus intenciones. Puede que esté intentando conquistar a Hope, que solo quiera tener una amistad o que el chico sea una pieza más del plan de Kublek.

El cambio de Huck

Huck conversa con Leo en el 2×03 de ‘The Walking Dead: World Beyond’

Antes de la visita inesperada de Hope, Huck ha comenzado el episodio teniendo que resolver sus propios problemas. Leo ha sido el primero de la familia Bennett en encararse con ella. El científico está cansado de las mentiras y le exige la vuelta de Iris y de Felix. Huck se defiende argumentando que Hope está viva gracias a ella. La conversación no ha sido muy agradable y pone en el punto de mira la relación de Leo con la República, un vínculo que cada vez parece más débil conforme el hombre está abriendo los ojos y descubriendo poco a poco la verdad.

Pero los problemas de Huck no quedan ahí. Su relación con Dennis tampoco pasa por el mejor momento. Incluso después de haber sido indultada y de haber recuperado su trabajo en el complejo, la mujer no termina de adaptarse a su antigua vida. La experiencia en el exterior le ha pasado factura, pero lo que le ha hecho cambiar de opinión por completo ha sido el ultimátum de Hope. Las exigencias y la desesperación de la joven surgen efecto en su persona y Huck decide no perder más tiempo y llevar a Hope con Iris y Felix. Pasar el control para salir no ha sido muy complicado, ventajas de que tu madre sea la teniente al cargo. Ahora todas las miradas apuntan a cómo seguirá el reencuentro, pues el episodio acaba con Hope y Huck ante Indira mientras el resto no les quita los ojos de encima. ¿Descubrirá la presencia de Will y le delatará? ¿En qué bando se encuentra realmente Huck?