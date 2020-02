Hugo e Ivana se besan por primera vez en ‘Supervivientes 2020’: ‘Quiere pescar carpetazo’

La noche del martes 26 de febrero, Cuatro emitió la primera gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘ a cargo de Carlos Sobera, en la que el programa contó con imágenes del creciente acercamiento entre Hugo Sierra e Ivana Icardi. Una proximidad que no pasó desapercibida entre sus compañeros, lo que los convirtió en centro de muchas conversaciones, horas antes de que ambos durmieran juntos y acabaran compartiendo los primeros besos de la edición del reality.

Ivana y Hugo se besan por primera vez en ‘Supervivientes 2020’

«El dios está haciendo lo que tiene que hacer. Ahí lo dejo», comentó Elena Rodríguez, exsuegra de Hugo, refiriéndose a él, tras verlo junto a Icardi. «Está buscando novia. Me parece muy bien. Ojo por ojo, diente por diente», opinó José Antonio Avilés, quien recordó que Ivana «dijo que nunca tendría nada con Hugo en la preconvivencia». «Esta lo que quiere es pescar carpetazo en la isla. Ella quiere ser el Gianmarco de Adara«, añadió el periodista, ante los abrazos y el acercamiento entre sus dos compañeros.

«Tenemos primera pareja de la edición», anunció Avilés, al ver cómo Hugo e Ivana se abrazaban metidos en el agua, tras lo cual apostó que «estos esta noche arrilan, como dicen en mi pueblo», algo en lo que el concursante no andaba nada desencaminado. «Es una película, no me creo nada», opinó Yiya, quien criticó el hecho de que estuvieran en actitud tan cariñosa mientras fingían que «no se enteran» de que los estaban observando. «Es como predecible la historia», manifestó Elena, quien declaró que «me es absolutamente indiferente» cuando José Antonio le preguntó qué sentía al respecto.

«Es raro, porque me dejo llevar»

Tanto Hugo como Ivana durmieron muy pegados, momento en el que se mostraron especialmente cercanos y hablaron de su acercamiento. «Ni soñándolo. Venir a una cosa de supervivencia y encontrar a alguien, impensable», confesó Sierra, quien señaló que «es raro, porque me dejo llevar». «Pero, a su vez, veo ese temor que no me deja seguir», añadió el concursante, ante lo que Ivana apuntó hacia una especie de «miedo a sufrir». «Tendrías que abrirte un poco», la animó Hugo, antes de apuntar a la posibilidad de «una horita sin cámaras». Una proximidad que acabó con ambos abrazándose y dándose los primeros besos de la edición.