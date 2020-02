Hugo Sierra e Ivana Icardi tienen su primer acercamiento en ‘Supervivientes 2020’: ‘Hay feeling’

Por el momento, Hugo Sierra ha empezado con buen pie en el programa de supervivencia. El uruguayo fue el más votado por el público como el «mejor salto» del helicóptero y eso le hizo ganar más adelante la prueba que le ha convertido en el «Dios» de la isla esta semana. Pero en este caso no está sólo teniendo suerte en el juego, también ha encontrado una persona con la que se siente realmente bien en ‘Supervivientes 2020‘, Ivana Icardi.

Era uno de los encuentros más esperados ya que ambos están envueltos en la telenovela amorosa que ha protagonizado la parrilla de Telecinco en los últimos meses, la relación entre Adara Molinero y Gianmarco Onestini. En las imágenes inéditas que se han emitido en ‘Sábado deluxe‘, el uruguayo ha admitido estar muy bien con la exconcursante de ‘Gran Fratello’ :»Me sentí súper bien pescando ayer con ella y anoche hablamos bastante. Ha sido una buena sorpresa encontrarme a esta chica aquí y hay feeling«, confesaba el concursante.

Ivana Icardi y Hugo Sierra en ‘Supervivientes 2020’

Libre como un pájaro

Hugo Sierra estuvo saliendo con la ganadora de ‘GH VIP 7‘ hasta hace poco y tienen un hijo en común. Su relación sufrió una grave crisis cuando la ex gran hermana admitió dentro de la casa de Guadalix tener sentimientos por su compañero de reality, Gianmarco Onestini. Durante los siguientes meses el triángulo amoroso ha estado presente en todos los programas ya que Molinero no tenía claros sus sentimientos. Finalmente, tras su reencuentro con el italiano en ‘El tiempo del descuento‘, su relación con Hugo Sierra terminó y ella empezó una nueva vida junto a Onestini, lo que ha dejado las puertas abiertas al uruguayo para pasar página y conocer el amor nuevamente.

«Me enamoró para luego desaparecer»

Ivana Icardi es conocida por ser la hermana del futbolista, Mauro Icardi y haber participado en ‘Gran Hermano‘ tanto en Argentina como en Italia. De hecho, en este último fue donde conoció a Gianmarco Onestini, con el que tuvo un acercamiento las primeras semanas de concurso. Icardi se confundió y dejó a su pareja para empezar algo con el italiano y éste la rechazó dentro del concurso. Cuando comenzó el tonteo entre Molinero y Onestini dentro de ‘GH VIP 7’, Ivana contó su versión en ‘Sálvame‘ donde hizo saltar las alarmas que el ganador de ‘El tiempo del descuento’ fuese un «seductor» que utilizaba la misma estrategia en cada concurso para hacerse ver e incrementar su fama: «Me enamoró para luego desaparecer», confesó la superviviente por aquel entonces.

Este mismo tema se lo ha contado a Hugo Sierra en una de sus primeras conversaciones en la isla: «Lo que me estaba pasando, que me estaba sintiendo atraída por él, no lo podía creer, decía: «¿Qué me está pasando?»», se abría la exconcursante de ‘Gran Fratello’ ante la atenta y comprensiva mirada de Sierra ¿El feeling se convertirá en algo más entre los supervivientes? Esto es sólo un pequeño fragmento de lo que se mostrará en el primer debate de ‘Supervivientes: Conexión Honduras 2020‘ el 23 de febrero.